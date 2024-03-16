Свердловчане побили 28-летний рекорд на президентских выборах

17 марта 2024 в 15:40 Размер текста - 17 +

Выборы президента РФ стартовали утром 15 марта Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году В Свердловской области установлен рекорд по явке на президентских выборах. По состоянию на 15 часов 17 марта на участки пришли 65,24% избирателей, сообщает telegram-канал облизбиркома. Явка по Екатеринбургу составила 58,64%. В новейшей российской истории такого не было. Наибольшую гражданскую активность регион продемонстрировал в 1996-м. Тогда явка составила 64%. В 2000 году — 62,04%, в 2004-м — 56,78%, в 2012-м — 58,81%, в 2018-м — 62,35%. Новость по теме Свердловская область выбирает президента России. Онлайн-трансляция Политолог Сергей Мошкин объясняет причины высокого результата несколькими факторами, среди которых — широкая мобилизация сторонников, проведенная властью, и викторина «Опорный край», приуроченная к 90-летию региона, — с большим призовым фондом и памятными медалями. Мышление, при котором из года в год растут ожидания по явке, он называет «прогрессистским». «Каждый раз должно быть больше и лучше: то есть в 2018 было больше, чем в 2012. Значит, в 2024 году должно быть больше, чем в 2018», — считает эксперт. Аркадий Чернецкий — мэр Екатеринбурга в 1992—2010 годах, а ныне первый вице-спикер заксобрания области — вспомнил президентскую кампанию 1996 года. «Тогда была высокая политизированность населения, поэтому и активность была, — объясняет он рекордный показатель. — Избирательная кампания была очень большой, главный лозунг был „Голосуй, а то проиграешь“. Много артистов ездили по стране». Хорошие показатели нынешней кампании он объясняет синергией власти и общества. «Работа [по мобилизации] населения проделывалась достаточно активно и была в первую очередь направлена на обеспечение явки, потому что именно она является гарантией легитимности проведения выборов. Чтобы никакие инсинуации наших недругов не могли поставить под сомнение тот результат, который должен быть получен. И, в общем-то, активно работали и власть, и общество — оно консолидировано. Люди отчетливо понимают, что в таких непростых условиях — международное положение, специальная военная операция — во главе страны должен стоять человек, который четко понимает, что нужно делать. Человек с большим опытом», — убежден политик. Выборы президента стартовали 15 марта и завершатся в 20 часов 17 марта. Ориентир по явке, установленный для Свердловской области Кремлем, составляет 70%. Обо всем, что происходит на участках, URA.RU рассказывает в онлайн-трансляции. По итогам второго дня явка с учетом ДЭГ в Свердловской области составляла 56,12%. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Свердловской области установлен рекорд по явке на президентских выборах. По состоянию на 15 часов 17 марта на участки пришли 65,24% избирателей, сообщает telegram-канал облизбиркома. Явка по Екатеринбургу составила 58,64%. В новейшей российской истории такого не было. Наибольшую гражданскую активность регион продемонстрировал в 1996-м. Тогда явка составила 64%. В 2000 году — 62,04%, в 2004-м — 56,78%, в 2012-м — 58,81%, в 2018-м — 62,35%. Политолог Сергей Мошкин объясняет причины высокого результата несколькими факторами, среди которых — широкая мобилизация сторонников, проведенная властью, и викторина «Опорный край», приуроченная к 90-летию региона, — с большим призовым фондом и памятными медалями. Мышление, при котором из года в год растут ожидания по явке, он называет «прогрессистским». «Каждый раз должно быть больше и лучше: то есть в 2018 было больше, чем в 2012. Значит, в 2024 году должно быть больше, чем в 2018», — считает эксперт. Аркадий Чернецкий — мэр Екатеринбурга в 1992—2010 годах, а ныне первый вице-спикер заксобрания области — вспомнил президентскую кампанию 1996 года. «Тогда была высокая политизированность населения, поэтому и активность была, — объясняет он рекордный показатель. — Избирательная кампания была очень большой, главный лозунг был „Голосуй, а то проиграешь“. Много артистов ездили по стране». Хорошие показатели нынешней кампании он объясняет синергией власти и общества. «Работа [по мобилизации] населения проделывалась достаточно активно и была в первую очередь направлена на обеспечение явки, потому что именно она является гарантией легитимности проведения выборов. Чтобы никакие инсинуации наших недругов не могли поставить под сомнение тот результат, который должен быть получен. И, в общем-то, активно работали и власть, и общество — оно консолидировано. Люди отчетливо понимают, что в таких непростых условиях — международное положение, специальная военная операция — во главе страны должен стоять человек, который четко понимает, что нужно делать. Человек с большим опытом», — убежден политик. Выборы президента стартовали 15 марта и завершатся в 20 часов 17 марта. Ориентир по явке, установленный для Свердловской области Кремлем, составляет 70%. Обо всем, что происходит на участках, URA.RU рассказывает в онлайн-трансляции. По итогам второго дня явка с учетом ДЭГ в Свердловской области составляла 56,12%.