Происшествия Неизвестный бросил два коктейля Молотова в посольство РФ в Кишиневе 17 марта 2024 в 14:53 Размер текста - 17 + В Кишиневе на территорию избирательного участка кинули два коктейля Молотова, передает ТАСС Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Избиратель бросил две бутылки с зажигательной смесью во двор российского посольства в Кишиневе (Молдова). Там организован избирательный участок. Об этом сообщили в пресс-службе консульства. «Полиция задержала провокатора. Он бросил две бутылки с зажигательной смесью во двор посольства РФ в Кишиневе», — подчеркнули в пресс-службе, передает ТАСС. В настоящий момент проходит финальный день голосования за российского президента. Избиратели голосуют также за рубежом. Как уточнила представитель МИД РФ Мария Захарова — 125 428 человек проголосовали за границей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Избиратель бросил две бутылки с зажигательной смесью во двор российского посольства в Кишиневе (Молдова). Там организован избирательный участок. Об этом сообщили в пресс-службе консульства. «Полиция задержала провокатора. Он бросил две бутылки с зажигательной смесью во двор посольства РФ в Кишиневе», — подчеркнули в пресс-службе, передает ТАСС. В настоящий момент проходит финальный день голосования за российского президента. Избиратели голосуют также за рубежом. Как уточнила представитель МИД РФ Мария Захарова — 125 428 человек проголосовали за границей. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям