Неизвестный бросил два коктейля Молотова в посольство РФ в Кишиневе

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Выборы 2024. Избирательная комиссия № 2761 в аэропорту Савино. Пермь , избирательная комиссия, избирательный участок
В Кишиневе на территорию избирательного участка кинули два коктейля Молотова, передает ТАСС Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

Избиратель бросил две бутылки с зажигательной смесью во двор российского посольства в Кишиневе (Молдова). Там организован избирательный участок. Об этом сообщили в пресс-службе консульства.

«Полиция задержала провокатора. Он бросил две бутылки с зажигательной смесью во двор посольства РФ в Кишиневе», — подчеркнули в пресс-службе, передает ТАСС.

В настоящий момент проходит финальный день голосования за российского президента. Избиратели голосуют также за рубежом. Как уточнила представитель МИД РФ Мария Захарова — 125 428 человек проголосовали за границей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Избиратель бросил две бутылки с зажигательной смесью во двор российского посольства в Кишиневе (Молдова). Там организован избирательный участок. Об этом сообщили в пресс-службе консульства. «Полиция задержала провокатора. Он бросил две бутылки с зажигательной смесью во двор посольства РФ в Кишиневе», — подчеркнули в пресс-службе, передает ТАСС. В настоящий момент проходит финальный день голосования за российского президента. Избиратели голосуют также за рубежом. Как уточнила представитель МИД РФ Мария Захарова — 125 428 человек проголосовали за границей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...