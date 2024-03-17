Неизвестный бросил два коктейля Молотова в посольство РФ в Кишиневе

В Кишиневе на территорию избирательного участка кинули два коктейля Молотова, передает ТАСС
новость из сюжетаВыборы президента России в 2024 году
Избиратель бросил две бутылки с зажигательной смесью во двор российского посольства в Кишиневе (Молдова). Там организован избирательный участок. Об этом сообщили в пресс-службе консульства.
«Полиция задержала провокатора. Он бросил две бутылки с зажигательной смесью во двор посольства РФ в Кишиневе», — подчеркнули в пресс-службе, передает ТАСС.
В настоящий момент проходит финальный день голосования за российского президента. Избиратели голосуют также за рубежом. Как уточнила представитель МИД РФ Мария Захарова — 125 428 человек проголосовали за границей.
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