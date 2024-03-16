16 марта 2024

В ХМАО на выборах президента проголосовало 80,25% избирателей. Инфографика

© Служба новостей «URA.RU»
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Югорчане бьют рекорды по явке на выборы
Югорчане бьют рекорды по явке на выборы Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

В ХМАО на выборах президента Российской Федерации, по данным избирательной комиссии округа на 15.00 17 марта, проголосовали 80,25% избирателей. Свой голос в поддержку одного из кандидатов оставили 906 894 избирателя.

«По состоянию на 15.00 на выборах Президента Российской Федерации в Югре проголосовали 906 894 человек, что составляет 80,25% от общего количества избирателей», — публикует данные официальный telegram-канал избиркома ХМАО. Выборы проходят в спокойном режиме, жалоб и обращений в окружную ИК по-прежнему не зарегистрировано.

По данным источников агентства в политическом истеблишменте, региону удалось достичь цели по явке, поставленной внутриполитическим блоком. Она составляла 80 и более процентов избирателей.

О готовности прийти на выборы заявляли обходчикам «ИнформУИК» 86,3% югорчан. Для того, чтобы преодолеть эту планку, у округа остается менее пяти часов.

ХМАО преодолел 80%-й порог явки избирателей на выборах президента РФ
ХМАО преодолел 80%-й порог явки избирателей на выборах президента РФ

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В ХМАО на выборах президента Российской Федерации, по данным избирательной комиссии округа на 15.00 17 марта, проголосовали 80,25% избирателей. Свой голос в поддержку одного из кандидатов оставили 906 894 избирателя. «По состоянию на 15.00 на выборах Президента Российской Федерации в Югре проголосовали 906 894 человек, что составляет 80,25% от общего количества избирателей», — публикует данные официальный telegram-канал избиркома ХМАО. Выборы проходят в спокойном режиме, жалоб и обращений в окружную ИК по-прежнему не зарегистрировано. По данным источников агентства в политическом истеблишменте, региону удалось достичь цели по явке, поставленной внутриполитическим блоком. Она составляла 80 и более процентов избирателей. О готовности прийти на выборы заявляли обходчикам «ИнформУИК» 86,3% югорчан. Для того, чтобы преодолеть эту планку, у округа остается менее пяти часов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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