В ХМАО на выборах президента проголосовало 80,25% избирателей. Инфографика

17 марта 2024 в 15:08 Размер текста - 17 +

Югорчане бьют рекорды по явке на выборы Фото: Елена Антипина @ URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году В ХМАО на выборах президента Российской Федерации, по данным избирательной комиссии округа на 15.00 17 марта, проголосовали 80,25% избирателей. Свой голос в поддержку одного из кандидатов оставили 906 894 избирателя. «По состоянию на 15.00 на выборах Президента Российской Федерации в Югре проголосовали 906 894 человек, что составляет 80,25% от общего количества избирателей», — публикует данные официальный telegram-канал избиркома ХМАО. Выборы проходят в спокойном режиме, жалоб и обращений в окружную ИК по-прежнему не зарегистрировано. По данным источников агентства в политическом истеблишменте, региону удалось достичь цели по явке, поставленной внутриполитическим блоком. Она составляла 80 и более процентов избирателей. О готовности прийти на выборы заявляли обходчикам «ИнформУИК» 86,3% югорчан. Для того, чтобы преодолеть эту планку, у округа остается менее пяти часов. ХМАО преодолел 80%-й порог явки избирателей на выборах президента РФ Инфографика @ URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ХМАО на выборах президента Российской Федерации, по данным избирательной комиссии округа на 15.00 17 марта, проголосовали 80,25% избирателей. Свой голос в поддержку одного из кандидатов оставили 906 894 избирателя. «По состоянию на 15.00 на выборах Президента Российской Федерации в Югре проголосовали 906 894 человек, что составляет 80,25% от общего количества избирателей», — публикует данные официальный telegram-канал избиркома ХМАО. Выборы проходят в спокойном режиме, жалоб и обращений в окружную ИК по-прежнему не зарегистрировано. По данным источников агентства в политическом истеблишменте, региону удалось достичь цели по явке, поставленной внутриполитическим блоком. Она составляла 80 и более процентов избирателей. О готовности прийти на выборы заявляли обходчикам «ИнформУИК» 86,3% югорчан. Для того, чтобы преодолеть эту планку, у округа остается менее пяти часов.