В ХМАО на выборах президента Российской Федерации, по данным избирательной комиссии округа на 15.00 17 марта, проголосовали 80,25% избирателей. Свой голос в поддержку одного из кандидатов оставили 906 894 избирателя.
«По состоянию на 15.00 на выборах Президента Российской Федерации в Югре проголосовали 906 894 человек, что составляет 80,25% от общего количества избирателей», — публикует данные официальный telegram-канал избиркома ХМАО. Выборы проходят в спокойном режиме, жалоб и обращений в окружную ИК по-прежнему не зарегистрировано.
По данным источников агентства в политическом истеблишменте, региону удалось достичь цели по явке, поставленной внутриполитическим блоком. Она составляла 80 и более процентов избирателей.
О готовности прийти на выборы заявляли обходчикам «ИнформУИК» 86,3% югорчан. Для того, чтобы преодолеть эту планку, у округа остается менее пяти часов.
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