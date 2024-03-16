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МО РФ: группировка «Восток» освободила Мирное в Запорожье

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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Центр Стрелец.Пермь, оружие, стрелки, спецназ, чвк, сво, армия россии, штурмовики
ВС РФ освободили населенный пункт в Запорожье Фото:
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В Запорожской области освобожден населенный пункт Мирное. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Группировка войск „Восток“ освободила населенный пункт Мирное Запорожской области», — сообщили в оборонном ведомстве. Публикация появилась в официальном telegram-канале.

По данным Минобороны, всего за сутки ВСУ потеряли до 895 человек. Также поражены пункт временной дислокации батареи ЗРК IRIS-T в Одесской области и цех подготовки беспилотников в Черниговской области.

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В Запорожской области освобожден населенный пункт Мирное. Об этом сообщили в Минобороны России. «Группировка войск „Восток“ освободила населенный пункт Мирное Запорожской области», — сообщили в оборонном ведомстве. Публикация появилась в официальном telegram-канале. По данным Минобороны, всего за сутки ВСУ потеряли до 895 человек. Также поражены пункт временной дислокации батареи ЗРК IRIS-T в Одесской области и цех подготовки беспилотников в Черниговской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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