МО РФ: группировка «Восток» освободила Мирное в Запорожье

ВС РФ освободили населенный пункт в Запорожье
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Запорожской области освобожден населенный пункт Мирное. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Группировка войск „Восток“ освободила населенный пункт Мирное Запорожской области», — сообщили в оборонном ведомстве. Публикация появилась в официальном telegram-канале.
По данным Минобороны, всего за сутки ВСУ потеряли до 895 человек. Также поражены пункт временной дислокации батареи ЗРК IRIS-T в Одесской области и цех подготовки беспилотников в Черниговской области.