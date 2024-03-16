16 марта 2024

Курганца, давшего сигнал о минировании школы, задержала полиция

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры пресечения. Курган. , полиция
Роман Скиндерев заявил, что злоумышленника задержали Фото:

Курганец, который дал ложный сигнал о минировании школы №43, задержан. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал председатель курганского избиркома Роман Скиндерев.

«Был один сигнал о минировании, но он не подтвердился. Причем, если я правильно знаю ситуацию, злоумышленник, который подал его, был задержан», — рассказал корреспонденту Скиндерев.

Ранее в соцсетях появилась информация о минировании школы №43 в Кургане, в которой расположены три избирательных участка. В пресс-службе правительства Курганской области уточнили, что сообщение было ложным, а места проведения голосования работают в штатном режиме.

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Курганец, который дал ложный сигнал о минировании школы №43, задержан. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал председатель курганского избиркома Роман Скиндерев. «Был один сигнал о минировании, но он не подтвердился. Причем, если я правильно знаю ситуацию, злоумышленник, который подал его, был задержан», — рассказал корреспонденту Скиндерев. Ранее в соцсетях появилась информация о минировании школы №43 в Кургане, в которой расположены три избирательных участка. В пресс-службе правительства Курганской области уточнили, что сообщение было ложным, а места проведения голосования работают в штатном режиме.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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