Курганца, давшего сигнал о минировании школы, задержала полиция

17 марта 2024 в 16:22 Размер текста - 17 +

Роман Скиндерев заявил, что злоумышленника задержали Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганец, который дал ложный сигнал о минировании школы №43, задержан. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал председатель курганского избиркома Роман Скиндерев. «Был один сигнал о минировании, но он не подтвердился. Причем, если я правильно знаю ситуацию, злоумышленник, который подал его, был задержан», — рассказал корреспонденту Скиндерев. Ранее в соцсетях появилась информация о минировании школы №43 в Кургане, в которой расположены три избирательных участка. В пресс-службе правительства Курганской области уточнили, что сообщение было ложным, а места проведения голосования работают в штатном режиме. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Курганец, который дал ложный сигнал о минировании школы №43, задержан. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал председатель курганского избиркома Роман Скиндерев. «Был один сигнал о минировании, но он не подтвердился. Причем, если я правильно знаю ситуацию, злоумышленник, который подал его, был задержан», — рассказал корреспонденту Скиндерев. Ранее в соцсетях появилась информация о минировании школы №43 в Кургане, в которой расположены три избирательных участка. В пресс-службе правительства Курганской области уточнили, что сообщение было ложным, а места проведения голосования работают в штатном режиме.