Курганца, давшего сигнал о минировании школы, задержала полиция

Курганец, который дал ложный сигнал о минировании школы №43, задержан. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал председатель курганского избиркома Роман Скиндерев.
«Был один сигнал о минировании, но он не подтвердился. Причем, если я правильно знаю ситуацию, злоумышленник, который подал его, был задержан», — рассказал корреспонденту Скиндерев.
Ранее в соцсетях появилась информация о минировании школы №43 в Кургане, в которой расположены три избирательных участка. В пресс-службе правительства Курганской области уточнили, что сообщение было ложным, а места проведения голосования работают в штатном режиме.
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