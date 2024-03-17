Студентка из ХМАО проголосовала на выборах президента РФ в Китае. Видео

17 марта 2024 в 17:01 Размер текста - 17 +

Студентка из Нягани поделилась впечатлениями о голосовании на выборах президента РФ в Китае Фото: Сергей Шадрин © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Студентка из Нягани Ева Акимова, которая учится по обмену в Китае, проголосовала на выборах президента РФ на избирательном участке в Генеральном консульстве России в Гуанчжоу. Об этом сообщил мэр Нягани Иван Ямашев в своем telegram-канале. «Ева Акимова учится по программе обмена студентами в Китайской Народной Республике, где в эти дни также для россиян организована процедура голосования по выборам президента России. Девушка своевременно воспользовалась проектом „Мобильный избиратель“ — открепилась, и сегодня исполнила свой гражданский долг на территории другого государства», — сообщил Ямашев. В видео, размещенном в соцсетях мэра Нягани, девушка сообщила, что выборы президента РФ для россиян в Китае идут один день — 17 марта. В консульстве в этот день, по ее словам, было много соотечественников, которые хотели исполнить свой гражданский долг. «Я пришла проголосовать, потому что мне небезразлично настоящее и будущее своей страны. Я всегда гордилась и буду гордиться Россией. И даже сейчас, находясь в 2000 км от дома, я, как мои родители, родные, близкие и все россияне, хочу доказать, что мы едины и мы непобедимы», — подчеркнула Акимова. Ранее URA.RU писало, что студентка из ХМАО голосовала в Югорске в костюме Чебурашки. Девушку идентифицировали по паспорту, для чего ей пришлось снять часть костюма Автор видео: Ева Акимова, размещено в telegram-канале мэра Нягани Ивана Ямашева Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Студентка из Нягани Ева Акимова, которая учится по обмену в Китае, проголосовала на выборах президента РФ на избирательном участке в Генеральном консульстве России в Гуанчжоу. Об этом сообщил мэр Нягани Иван Ямашев в своем telegram-канале. «Ева Акимова учится по программе обмена студентами в Китайской Народной Республике, где в эти дни также для россиян организована процедура голосования по выборам президента России. Девушка своевременно воспользовалась проектом „Мобильный избиратель“ — открепилась, и сегодня исполнила свой гражданский долг на территории другого государства», — сообщил Ямашев. В видео, размещенном в соцсетях мэра Нягани, девушка сообщила, что выборы президента РФ для россиян в Китае идут один день — 17 марта. В консульстве в этот день, по ее словам, было много соотечественников, которые хотели исполнить свой гражданский долг. «Я пришла проголосовать, потому что мне небезразлично настоящее и будущее своей страны. Я всегда гордилась и буду гордиться Россией. И даже сейчас, находясь в 2000 км от дома, я, как мои родители, родные, близкие и все россияне, хочу доказать, что мы едины и мы непобедимы», — подчеркнула Акимова. Ранее URA.RU писало, что студентка из ХМАО голосовала в Югорске в костюме Чебурашки. Девушку идентифицировали по паспорту, для чего ей пришлось снять часть костюма Автор видео: Ева Акимова, размещено в telegram-канале мэра Нягани Ивана Ямашева