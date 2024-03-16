16 марта 2024

Спасатели предупредили жителей ЯНАО о штормовом ветре

© Служба новостей «URA.RU»
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Метель. Курган, снег, непогода, метель, плохая погода, плохая видимость, дорога, пешеход, порывистый ветер
В округе 18 марта ожидается ветер с порывами до 21 метра в секунду Фото:

На всей территории Ямало-Ненецкого автономного округа 18 марта прогнозируется сильный ветер с порывами до 21 метра в секунду. Окружное Управление МЧС попросило ямальцев соблюдать осторожность.

«По данным синоптиков 18 марта прогнозируется неблагоприятное погодное явление: ветер северо-западный с переходом на юго-западный 8 — 13 м/с, порывы 16-21 м/с на всей территории округа. Главное управление МЧС России по ЯНАО просит жителей быть предельно осторожными и внимательными в этот неблагоприятный период», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Температура воздуха на территории ЯНАО 18 марта ожидается днем -3, -8 градусов, а ночью похолодает до -18 градусов. Прогнозируется небольшой, местами умеренный снег, в отдельных районах метель.

Порывы ветра до 20 метров в секунду и метель ожидались в округе 17 марта. Спасатели выпустили для жителей соответствующее предупреждение.

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На всей территории Ямало-Ненецкого автономного округа 18 марта прогнозируется сильный ветер с порывами до 21 метра в секунду. Окружное Управление МЧС попросило ямальцев соблюдать осторожность. «По данным синоптиков 18 марта прогнозируется неблагоприятное погодное явление: ветер северо-западный с переходом на юго-западный 8 — 13 м/с, порывы 16-21 м/с на всей территории округа. Главное управление МЧС России по ЯНАО просит жителей быть предельно осторожными и внимательными в этот неблагоприятный период», — сообщается в telegram-канале ведомства. Температура воздуха на территории ЯНАО 18 марта ожидается днем -3, -8 градусов, а ночью похолодает до -18 градусов. Прогнозируется небольшой, местами умеренный снег, в отдельных районах метель. Порывы ветра до 20 метров в секунду и метель ожидались в округе 17 марта. Спасатели выпустили для жителей соответствующее предупреждение.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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