В 13 из 22 муниципалитетов ХМАО пришло на выборы президента РФ более 80% избирателей. Лидером, по данным окружного избиркома на 15.00 17 марта, стал Белоярский район (там проголосовало 91,24% жителей). На второе место по явке в регионе опустилась окружная столица — в Ханты-Мансийске пришли на выборы 90,47% избирателей.
Так распределился рейтинг голосования в районах ХМАО:
- Белоярский — 91,24% — 15 816 избирателей
- Нижневартовский — 89,81% — 20 679 избирателей
- Нефтеюганский — 89,63% — 33 527 избирателей
- Березовский — 83,47% — 12 858 избирателей
- Сургутский — 82,61% — 77 966 избирателей
- Октябрьский — 83,11% — 20 508 избирателей
Семь городов, два из которых входят в тройку самых многочисленных в ХМАО, показали явку более 80%:
- Ханты-Мансийск: 90,47% — 49 636 избирателей
- Лангепас: 84,56% — 20 354 избирателя
- Нефтеюганск: 84,26% — 62 779 избирателей
- Югорск: 83,14% — 20 288 избирателей
- Когалым: 83,08% — 31 407 избирателей
- Пыть-Ях: 82,22% — 20 369 избирателей
- Нижневартовск 80,28% — 140 235 избирателей
Остальные муниципалитеты Югры перешагнули 70%-й порог явки. К 80% приближаются Урай, Радужный, Нягань, Покачи, Ханты-Мансийский и Кондинский район. Больше всего избирателей пришло на участки в Сургуте — 218526, или 75,13%. Аутсайдером стал Советский район, набравший 71,33%.
Ранее URA.RU писало о том, что в ХМАО на выборах президента проголосовало 80,25% избирателей. Более 900 тысяч югорчан отдали свой голос в поддержку одного из кандидатов.
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