В ХМАО больше половины муниципалитетов превысили 80%-й порог явки. Инфографика

17 марта 2024 в 16:40 Размер текста - 17 +

В столице Югры явка превысила 90% Фото: Елена Антипина @ URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году В 13 из 22 муниципалитетов ХМАО пришло на выборы президента РФ более 80% избирателей. Лидером, по данным окружного избиркома на 15.00 17 марта, стал Белоярский район (там проголосовало 91,24% жителей). На второе место по явке в регионе опустилась окружная столица — в Ханты-Мансийске пришли на выборы 90,47% избирателей. Так распределился рейтинг голосования в районах ХМАО: Белоярский — 91,24% — 15 816 избирателей

Нижневартовский — 89,81% — 20 679 избирателей

Нефтеюганский — 89,63% — 33 527 избирателей

Березовский — 83,47% — 12 858 избирателей

Сургутский — 82,61% — 77 966 избирателей

Октябрьский — 83,11% — 20 508 избирателей Семь городов, два из которых входят в тройку самых многочисленных в ХМАО, показали явку более 80%: Ханты-Мансийск: 90,47% — 49 636 избирателей

Лангепас: 84,56% — 20 354 избирателя

Нефтеюганск: 84,26% — 62 779 избирателей

Югорск: 83,14% — 20 288 избирателей

Когалым: 83,08% — 31 407 избирателей

Пыть-Ях: 82,22% — 20 369 избирателей

Нижневартовск 80,28% — 140 235 избирателей Остальные муниципалитеты Югры перешагнули 70%-й порог явки. К 80% приближаются Урай, Радужный, Нягань, Покачи, Ханты-Мансийский и Кондинский район. Больше всего избирателей пришло на участки в Сургуте — 218526, или 75,13%. Аутсайдером стал Советский район, набравший 71,33%. Ранее URA.RU писало о том, что в ХМАО на выборах президента проголосовало 80,25% избирателей. Более 900 тысяч югорчан отдали свой голос в поддержку одного из кандидатов. В ХМАО обновилась тройка лидеров по явке на выборы президента РФ Инфографика @ URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В 13 из 22 муниципалитетов ХМАО пришло на выборы президента РФ более 80% избирателей. Лидером, по данным окружного избиркома на 15.00 17 марта, стал Белоярский район (там проголосовало 91,24% жителей). На второе место по явке в регионе опустилась окружная столица — в Ханты-Мансийске пришли на выборы 90,47% избирателей. Так распределился рейтинг голосования в районах ХМАО: Семь городов, два из которых входят в тройку самых многочисленных в ХМАО, показали явку более 80%: Остальные муниципалитеты Югры перешагнули 70%-й порог явки. К 80% приближаются Урай, Радужный, Нягань, Покачи, Ханты-Мансийский и Кондинский район. Больше всего избирателей пришло на участки в Сургуте — 218526, или 75,13%. Аутсайдером стал Советский район, набравший 71,33%. Ранее URA.RU писало о том, что в ХМАО на выборах президента проголосовало 80,25% избирателей. Более 900 тысяч югорчан отдали свой голос в поддержку одного из кандидатов.