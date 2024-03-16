Главная свердловская больница отличилась на президентских выборах

Областная клиническая больница №1 к третьему дню президентских выборов показала 90-процентную явку. Причем в главном медицинском учреждении региона активно голосовали не только сотрудники, но и пациенты. Информацией с URA.RU поделился источник в штабе.
«На 15.00 часов 17 марта СОКБ №1 имеет результат около 90% проголосовавших на выборах. Это не только медики и руководство, но и все категории персонала больницы», — рассказал собеседник агентства.
Он отметил, что активную гражданскую позицию и дисциплину продемонстрировали и пациенты клиники. Они исполнили гражданский долг, не выходя из палат (то есть урны для бюллетеней им приносили прямо туда).
Ранее три других госведомства показали 100-процентную явку. Так, на второй день выборов отличились окружное управление Ространснадзора, территориальный фонд медицинского страхования и министерство финансов области.
По состоянию на 15:00 17 марта, в Свердловской области проголосовали 65,24% избирателей. Регион, таким образом, уже побил рекорд, который держался с 1996 года, когда итоговая явка составила 64%.
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