16 марта 2024

Главная свердловская больница отличилась на президентских выборах

Свердловская областная больница №1 показала 90-процентную явку на выборах
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, окб1, областная больница, больница
Медики и пациенты областной больницы дружно проголосовали на выборах Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

Областная клиническая больница №1 к третьему дню президентских выборов показала 90-процентную явку. Причем в главном медицинском учреждении региона активно голосовали не только сотрудники, но и пациенты. Информацией с URA.RU поделился источник в штабе.

«На 15.00 часов 17 марта СОКБ №1 имеет результат около 90% проголосовавших на выборах. Это не только медики и руководство, но и все категории персонала больницы», — рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что активную гражданскую позицию и дисциплину продемонстрировали и пациенты клиники. Они исполнили гражданский долг, не выходя из палат (то есть урны для бюллетеней им приносили прямо туда).

Ранее три других госведомства показали 100-процентную явку. Так, на второй день выборов отличились окружное управление Ространснадзора, территориальный фонд медицинского страхования и министерство финансов области.

По состоянию на 15:00 17 марта, в Свердловской области проголосовали 65,24% избирателей. Регион, таким образом, уже побил рекорд, который держался с 1996 года, когда итоговая явка составила 64%.

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Областная клиническая больница №1 к третьему дню президентских выборов показала 90-процентную явку. Причем в главном медицинском учреждении региона активно голосовали не только сотрудники, но и пациенты. Информацией с URA.RU поделился источник в штабе. «На 15.00 часов 17 марта СОКБ №1 имеет результат около 90% проголосовавших на выборах. Это не только медики и руководство, но и все категории персонала больницы», — рассказал собеседник агентства. Он отметил, что активную гражданскую позицию и дисциплину продемонстрировали и пациенты клиники. Они исполнили гражданский долг, не выходя из палат (то есть урны для бюллетеней им приносили прямо туда). Ранее три других госведомства показали 100-процентную явку. Так, на второй день выборов отличились окружное управление Ространснадзора, территориальный фонд медицинского страхования и министерство финансов области. По состоянию на 15:00 17 марта, в Свердловской области проголосовали 65,24% избирателей. Регион, таким образом, уже побил рекорд, который держался с 1996 года, когда итоговая явка составила 64%.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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