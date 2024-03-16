Свердловский завод сработал на рекорд региона на президентских выборах

17 марта 2024 в 17:17 Размер текста - 17 +

Более 95% сотрудников асбестовского комбината проголосовали на выборах Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Более 95% работников градообразующего предприятия Асбеста — Уральского асбестового горно-обогатительного комбината — уже проголосовали на выборах президента России. Сотрудники предприятия признались корреспонденту URA.RU, что пошли голосовать вслед за генеральным директором «Ураласбеста» Юрием Козловым, который отдал голос в первый день выборов. «Участие в выборах — это наш гражданский долг, который мы несем не только перед страной, но и перед самими собой. И повлиять на будущее нашей Родины, как вы видите, можно вне зависимости от временных обстоятельств и от того, где вы сейчас находитесь. Призываю каждого не оставаться в стороне от политической жизни России и прийти на выборы. Ваш голос имеет значение, и именно вы можете повлиять на то, как будет развиваться наша страна», — отметил Юрий Козлов. Он уточнил, что более 2500 ветеранов предприятия также отдали свой голос на нынешних выборах. Высокие результаты по явке демонстрирует не только «Ураласбест», но и его дочерние компании. Так, на 100% в голосовании приняли участие коллективы ООО ПК Стилобит, ООО «Горно-химическая компания «Ультра Си», ООО «Уралтехносервис», АО «Уральский хризотил» и другие. До конца дня к этим показателям могут приблизиться «АРМЗ», «Экопромтекстиль», «УЗРЭМ», ООО «Энергоуправление» и еще многие предприятия. Они уже превысили 90-процентную отметку. Как сообщало URA.RU, по состоянию на 15 часов 17 марта, в Свердловской области проголосовали 65,24% избирателей. Регион, таким образом, уже побил рекорд, который держался с 1996 года, когда итоговая явка составила 64%. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Более 95% работников градообразующего предприятия Асбеста — Уральского асбестового горно-обогатительного комбината — уже проголосовали на выборах президента России. Сотрудники предприятия признались корреспонденту URA.RU, что пошли голосовать вслед за генеральным директором «Ураласбеста» Юрием Козловым, который отдал голос в первый день выборов. «Участие в выборах — это наш гражданский долг, который мы несем не только перед страной, но и перед самими собой. И повлиять на будущее нашей Родины, как вы видите, можно вне зависимости от временных обстоятельств и от того, где вы сейчас находитесь. Призываю каждого не оставаться в стороне от политической жизни России и прийти на выборы. Ваш голос имеет значение, и именно вы можете повлиять на то, как будет развиваться наша страна», — отметил Юрий Козлов. Он уточнил, что более 2500 ветеранов предприятия также отдали свой голос на нынешних выборах. Высокие результаты по явке демонстрирует не только «Ураласбест», но и его дочерние компании. Так, на 100% в голосовании приняли участие коллективы ООО ПК Стилобит, ООО «Горно-химическая компания «Ультра Си», ООО «Уралтехносервис», АО «Уральский хризотил» и другие. До конца дня к этим показателям могут приблизиться «АРМЗ», «Экопромтекстиль», «УЗРЭМ», ООО «Энергоуправление» и еще многие предприятия. Они уже превысили 90-процентную отметку. Как сообщало URA.RU, по состоянию на 15 часов 17 марта, в Свердловской области проголосовали 65,24% избирателей. Регион, таким образом, уже побил рекорд, который держался с 1996 года, когда итоговая явка составила 64%.