Посольство РФ: полиция Латвии проверяет документы и изымает их у избирателей

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Выборы. Владивосток. необр и неотобр, выборы, голосование, урна для голосования
Российское посольство в Латвии сообщило, что действия Латвии вызывают отвращение Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

Латвийские власти проводят тщательную проверку документов у российских граждан, явившихся для участия в выборах президента РФ. Об этом сообщило российское посольство в Латвии. По информации ведомства, зафиксированы инциденты, когда у россиян, пришедших голосовать, изымались латвийские удостоверения личности.

«Местными властями ведется поголовная проверка документов у граждан России, пришедших проголосовать на выборах Президента Российской Федерации», — сообщило посольство РФ в своем telegram-канале. Там отметили, что зафиксированы случаи изъятия у российских избирателей латвийских документов, удостоверяющих личность.

В посольстве добавили, что действия властей Латвии вызывают отвращения. «Уровень цинизма и бесчеловечности инициаторов подобных практик зашкаливает», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее в Кишиневе (Молдова) неизвестный бросил два коктейля Молотова в посольство РФ. Там организован избирательный участок.

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Латвийские власти проводят тщательную проверку документов у российских граждан, явившихся для участия в выборах президента РФ. Об этом сообщило российское посольство в Латвии. По информации ведомства, зафиксированы инциденты, когда у россиян, пришедших голосовать, изымались латвийские удостоверения личности. «Местными властями ведется поголовная проверка документов у граждан России, пришедших проголосовать на выборах Президента Российской Федерации», — сообщило посольство РФ в своем telegram-канале. Там отметили, что зафиксированы случаи изъятия у российских избирателей латвийских документов, удостоверяющих личность. В посольстве добавили, что действия властей Латвии вызывают отвращения. «Уровень цинизма и бесчеловечности инициаторов подобных практик зашкаливает», — подчеркнули в ведомстве. Ранее в Кишиневе (Молдова) неизвестный бросил два коктейля Молотова в посольство РФ. Там организован избирательный участок.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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