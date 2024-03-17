Политика Выборы Посольство РФ: полиция Латвии проверяет документы и изымает их у избирателей 17 марта 2024 в 17:20 Размер текста - 17 + Российское посольство в Латвии сообщило, что действия Латвии вызывают отвращение Фото: Кирилл Пономарев © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Латвийские власти проводят тщательную проверку документов у российских граждан, явившихся для участия в выборах президента РФ. Об этом сообщило российское посольство в Латвии. По информации ведомства, зафиксированы инциденты, когда у россиян, пришедших голосовать, изымались латвийские удостоверения личности. «Местными властями ведется поголовная проверка документов у граждан России, пришедших проголосовать на выборах Президента Российской Федерации», — сообщило посольство РФ в своем telegram-канале. Там отметили, что зафиксированы случаи изъятия у российских избирателей латвийских документов, удостоверяющих личность. В посольстве добавили, что действия властей Латвии вызывают отвращения. «Уровень цинизма и бесчеловечности инициаторов подобных практик зашкаливает», — подчеркнули в ведомстве. Ранее в Кишиневе (Молдова) неизвестный бросил два коктейля Молотова в посольство РФ. Там организован избирательный участок. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Латвийские власти проводят тщательную проверку документов у российских граждан, явившихся для участия в выборах президента РФ. Об этом сообщило российское посольство в Латвии. По информации ведомства, зафиксированы инциденты, когда у россиян, пришедших голосовать, изымались латвийские удостоверения личности. «Местными властями ведется поголовная проверка документов у граждан России, пришедших проголосовать на выборах Президента Российской Федерации», — сообщило посольство РФ в своем telegram-канале. Там отметили, что зафиксированы случаи изъятия у российских избирателей латвийских документов, удостоверяющих личность. В посольстве добавили, что действия властей Латвии вызывают отвращения. «Уровень цинизма и бесчеловечности инициаторов подобных практик зашкаливает», — подчеркнули в ведомстве. Ранее в Кишиневе (Молдова) неизвестный бросил два коктейля Молотова в посольство РФ. Там организован избирательный участок. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям