Посольство РФ: полиция Латвии проверяет документы и изымает их у избирателей

Латвийские власти проводят тщательную проверку документов у российских граждан, явившихся для участия в выборах президента РФ. Об этом сообщило российское посольство в Латвии. По информации ведомства, зафиксированы инциденты, когда у россиян, пришедших голосовать, изымались латвийские удостоверения личности.
«Местными властями ведется поголовная проверка документов у граждан России, пришедших проголосовать на выборах Президента Российской Федерации», — сообщило посольство РФ в своем telegram-канале. Там отметили, что зафиксированы случаи изъятия у российских избирателей латвийских документов, удостоверяющих личность.
В посольстве добавили, что действия властей Латвии вызывают отвращения. «Уровень цинизма и бесчеловечности инициаторов подобных практик зашкаливает», — подчеркнули в ведомстве.
Ранее в Кишиневе (Молдова) неизвестный бросил два коктейля Молотова в посольство РФ. Там организован избирательный участок.
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