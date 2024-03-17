На Дальнем Востоке закрылись избирательные участки

На Дальнем Востоке завершилось голосование на выборах президента России. Последними избирательные участки закрылись в Республике Бурятия.
«Голосование на выборах президента РФ завершилось на Дальнем Востоке», — приводит ТАСС слова председатель избирательной комиссии Бурятии Александра Акчурина. Первыми участки закрылись на Чукотке и Камчатке — в 11:00 по мск. Последними, в 15:00 по мск — в Республике Бурятия.
Также голосование закончилось в ДНР. Республика впервые в истории голосовала на выборах президента Российской Федерации. Там начался подсчет голосов.
Последние участки в РФ закроются в Калининграде. Там выборы завершатся в 21:00 по мск.
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