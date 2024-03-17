Политика На Дальнем Востоке закрылись избирательные участки 17 марта 2024 в 17:54 Размер текста - 17 + Дальний Восток приступил к подчету голосов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году На Дальнем Востоке завершилось голосование на выборах президента России. Последними избирательные участки закрылись в Республике Бурятия. «Голосование на выборах президента РФ завершилось на Дальнем Востоке», — приводит ТАСС слова председатель избирательной комиссии Бурятии Александра Акчурина. Первыми участки закрылись на Чукотке и Камчатке — в 11:00 по мск. Последними, в 15:00 по мск — в Республике Бурятия. Также голосование закончилось в ДНР. Республика впервые в истории голосовала на выборах президента Российской Федерации. Там начался подсчет голосов. Последние участки в РФ закроются в Калининграде. Там выборы завершатся в 21:00 по мск. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! На Дальнем Востоке завершилось голосование на выборах президента России. Последними избирательные участки закрылись в Республике Бурятия. «Голосование на выборах президента РФ завершилось на Дальнем Востоке», — приводит ТАСС слова председатель избирательной комиссии Бурятии Александра Акчурина. Первыми участки закрылись на Чукотке и Камчатке — в 11:00 по мск. Последними, в 15:00 по мск — в Республике Бурятия. Также голосование закончилось в ДНР. Республика впервые в истории голосовала на выборах президента Российской Федерации. Там начался подсчет голосов. Последние участки в РФ закроются в Калининграде. Там выборы завершатся в 21:00 по мск. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям