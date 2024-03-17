В новых регионах России закончили голосовать за президента

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Выборы-2024. Екатеринбург, избирательная кабинка, уик, избирательный участок, голосование, выборы 2024, избиратель
В Херсонской области в течение трех дней голосования работал 61 избирательный участок Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

Избирательные участки в Новороссии и Донбассе, где проходили выборы президента РФ, завершили свою работу. По информации корреспондентов ТАСС, явка в ЛНР больше 80%.

«В ЛНР, где во время трехдневного голосования функционировало 581 место для голосования, процесс был завершен в 16:00 по московскому времени», — передают корреспонденты ТАСС. По их информации, явка составила больше 80%.

В Херсонской области в течение основных дней голосования работал 61 избирательный участок. Согласно последним данным, явка избирателей превысила 77%. В некоторых районах было принято решение организовать подомовое голосование в интересах безопасности.

Ранее председатель избирательной комиссии Владимир Высоцкий сообщил, что в ДНР завершились выборы президента России в 15:00 по мск. По его словам, сейчас идет подсчет голосов.

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Избирательные участки в Новороссии и Донбассе, где проходили выборы президента РФ, завершили свою работу. По информации корреспондентов ТАСС, явка в ЛНР больше 80%. «В ЛНР, где во время трехдневного голосования функционировало 581 место для голосования, процесс был завершен в 16:00 по московскому времени», — передают корреспонденты ТАСС. По их информации, явка составила больше 80%. В Херсонской области в течение основных дней голосования работал 61 избирательный участок. Согласно последним данным, явка избирателей превысила 77%. В некоторых районах было принято решение организовать подомовое голосование в интересах безопасности. Ранее председатель избирательной комиссии Владимир Высоцкий сообщил, что в ДНР завершились выборы президента России в 15:00 по мск. По его словам, сейчас идет подсчет голосов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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