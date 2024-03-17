В новых регионах России закончили голосовать за президента

17 марта 2024 в 18:05 Размер текста - 17 +

В Херсонской области в течение трех дней голосования работал 61 избирательный участок Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Избирательные участки в Новороссии и Донбассе, где проходили выборы президента РФ, завершили свою работу. По информации корреспондентов ТАСС, явка в ЛНР больше 80%. «В ЛНР, где во время трехдневного голосования функционировало 581 место для голосования, процесс был завершен в 16:00 по московскому времени», — передают корреспонденты ТАСС. По их информации, явка составила больше 80%. В Херсонской области в течение основных дней голосования работал 61 избирательный участок. Согласно последним данным, явка избирателей превысила 77%. В некоторых районах было принято решение организовать подомовое голосование в интересах безопасности. Ранее председатель избирательной комиссии Владимир Высоцкий сообщил, что в ДНР завершились выборы президента России в 15:00 по мск. По его словам, сейчас идет подсчет голосов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Избирательные участки в Новороссии и Донбассе, где проходили выборы президента РФ, завершили свою работу. По информации корреспондентов ТАСС, явка в ЛНР больше 80%. «В ЛНР, где во время трехдневного голосования функционировало 581 место для голосования, процесс был завершен в 16:00 по московскому времени», — передают корреспонденты ТАСС. По их информации, явка составила больше 80%. В Херсонской области в течение основных дней голосования работал 61 избирательный участок. Согласно последним данным, явка избирателей превысила 77%. В некоторых районах было принято решение организовать подомовое голосование в интересах безопасности. Ранее председатель избирательной комиссии Владимир Высоцкий сообщил, что в ДНР завершились выборы президента России в 15:00 по мск. По его словам, сейчас идет подсчет голосов.