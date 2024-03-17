В новых регионах России закончили голосовать за президента

Избирательные участки в Новороссии и Донбассе, где проходили выборы президента РФ, завершили свою работу. По информации корреспондентов ТАСС, явка в ЛНР больше 80%.
«В ЛНР, где во время трехдневного голосования функционировало 581 место для голосования, процесс был завершен в 16:00 по московскому времени», — передают корреспонденты ТАСС. По их информации, явка составила больше 80%.
В Херсонской области в течение основных дней голосования работал 61 избирательный участок. Согласно последним данным, явка избирателей превысила 77%. В некоторых районах было принято решение организовать подомовое голосование в интересах безопасности.
Ранее председатель избирательной комиссии Владимир Высоцкий сообщил, что в ДНР завершились выборы президента России в 15:00 по мск. По его словам, сейчас идет подсчет голосов.
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