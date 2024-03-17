В ХМАО сотрудник буровой компании с трудом поверил в выигрыш квартиры на викторине. Видео

В Нефтеюганске определили победителя викторины, выигравшего третью квартиру
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В нефтеюганске определили третьего победителя, выигравшего квартиру в викторине Фото:
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Сотрудник Западно-Сибирской буровой компании (ЗСБК) стал обладателем квартиры в Нефтеюганске: он выиграл недвижимость в викторине «Достижения Югры». Мужчина с трудом поверил в свою удачу.

«Обладателя третьей квартиры в нашем городе определили на избирательном участке в Нефтеюганском корпоративном институте, им стал Дмитрий Краснобай. Счастливый хозяин новой квартиры не верит собственной удаче и скромно комментирует событие: „Я в шоке“», — сообщила мэр Нефтеюганска Эльвира Бугай в своем telegram-канале.

Мужчина с двух лет живет в ХМАО, сейчас работает в ЗСБК и активно занимается спортом. В крупный выигрыш сначала не поверил, жена, которой он позвонил, тоже посчитала новость шуткой. У семьи уже есть своя квартира, судьбу новой жилплощади супруги решили обсудить вечером на семейном совете.

Ранее URA.RU писало, что пенсионерка Минсылу из Сургута (ХМАО) выиграла квартиру в викторине «Достижения Югры». Она расплакалась, когда ее поздравили на избирательном пункте.

Автор видео: telegram-канал мэра Нефтеюганска Эльвиры Бугай

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Сотрудник Западно-Сибирской буровой компании (ЗСБК) стал обладателем квартиры в Нефтеюганске: он выиграл недвижимость в викторине «Достижения Югры». Мужчина с трудом поверил в свою удачу. «Обладателя третьей квартиры в нашем городе определили на избирательном участке в Нефтеюганском корпоративном институте, им стал Дмитрий Краснобай. Счастливый хозяин новой квартиры не верит собственной удаче и скромно комментирует событие: „Я в шоке“», — сообщила мэр Нефтеюганска Эльвира Бугай в своем telegram-канале. Мужчина с двух лет живет в ХМАО, сейчас работает в ЗСБК и активно занимается спортом. В крупный выигрыш сначала не поверил, жена, которой он позвонил, тоже посчитала новость шуткой. У семьи уже есть своя квартира, судьбу новой жилплощади супруги решили обсудить вечером на семейном совете. Ранее URA.RU писало, что пенсионерка Минсылу из Сургута (ХМАО) выиграла квартиру в викторине «Достижения Югры». Она расплакалась, когда ее поздравили на избирательном пункте. Автор видео: telegram-канал мэра Нефтеюганска Эльвиры Бугай
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