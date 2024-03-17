В Свердловской области явка на выборах президента приблизилась к 70%

17 марта 2024 в 18:54 Размер текста - 17 +

Избирательные участки закроются в 20:00 часов Фото: Илья Московец © URA.RU Явка в Свердловской области на 18 часов 17 марта составила 68,70%. Об этом сообщил региональный избирком в telegram-канале. «Общая явка с учетом ДЭГ — 68,70%. Явка по ДЭГ 94,17%», — рассказали в избиркоме. По итогам второго дня явка с учетом ДЭГ в Свердловской области составляла 56,12%. Как уже сообщало агентство, установленный Кремлем для региона ориентир — 70%. О том, как проходит голосование, URA.RU рассказывает в онлайн-трансляции. Инфографика: URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Явка в Свердловской области на 18 часов 17 марта составила 68,70%. Об этом сообщил региональный избирком в telegram-канале. «Общая явка с учетом ДЭГ — 68,70%. Явка по ДЭГ 94,17%», — рассказали в избиркоме. По итогам второго дня явка с учетом ДЭГ в Свердловской области составляла 56,12%. Как уже сообщало агентство, установленный Кремлем для региона ориентир — 70%. О том, как проходит голосование, URA.RU рассказывает в онлайн-трансляции.