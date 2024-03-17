В Свердловской области явка на выборах президента приблизилась к 70%

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Выборы-2024. Екатеринбург, уик, кандидаты в президенты, голосование, выборы 2024
Избирательные участки закроются в 20:00 часов Фото:

Явка в Свердловской области на 18 часов 17 марта составила 68,70%. Об этом сообщил региональный избирком в telegram-канале.

«Общая явка с учетом ДЭГ — 68,70%. Явка по ДЭГ 94,17%», — рассказали в избиркоме.

По итогам второго дня явка с учетом ДЭГ в Свердловской области составляла 56,12%. Как уже сообщало агентство, установленный Кремлем для региона ориентир — 70%. О том, как проходит голосование, URA.RU рассказывает в онлайн-трансляции.

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Явка в Свердловской области на 18 часов 17 марта составила 68,70%. Об этом сообщил региональный избирком в telegram-канале. «Общая явка с учетом ДЭГ — 68,70%. Явка по ДЭГ 94,17%», — рассказали в избиркоме. По итогам второго дня явка с учетом ДЭГ в Свердловской области составляла 56,12%. Как уже сообщало агентство, установленный Кремлем для региона ориентир — 70%. О том, как проходит голосование, URA.RU рассказывает в онлайн-трансляции.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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