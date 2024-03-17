Последствия обстрелов Белгорода 17 марта. Фотоподборка

Гладков: в результате обстрела Белгорода ВСУ погиб один человек

17 марта 2024 в 19:23 Размер текста - 17 +

Вооруженные силы Украины обстреляли Белгород 17 марта. Глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО. В результате обстрела погиб местный житель, он скончался от полученных ранений. Как выглядит Белгород сейчас — сморите в фотоподборке URA.RU. «На данный момент в Белгороде различные разрушения выявлены в 36 квартирах 17 многоквартирных домов, 9 частных домовладениях, на трех хозсубъектах. На данный момент зафиксированы повреждения в 12 автомобилях», — отметил Гладков в своем telegram-канале. Также, по его словам, 11 человек получили ранения различной степени тяжести.