Последствия обстрелов Белгорода 17 марта. Фотоподборка

Гладков: в результате обстрела Белгорода ВСУ погиб один человек
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Последствия взрыва кислородной станции в госпитале на базе ГКБ№2. Челябинск, выбитые окна, стекла, жилой дом после взрыва
Глава региона Гладков посетил места обстрелов Фото:
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ВСУ обстреливают Белгородскую область

Вооруженные силы Украины обстреляли Белгород 17 марта. Глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО. В результате обстрела погиб местный житель, он скончался от полученных ранений. Как выглядит Белгород сейчас — сморите в фотоподборке URA.RU.

«На данный момент в Белгороде различные разрушения выявлены в 36 квартирах 17 многоквартирных домов, 9 частных домовладениях, на трех хозсубъектах. На данный момент зафиксированы повреждения в 12 автомобилях», — отметил Гладков в своем telegram-канале. Также, по его словам, 11 человек получили ранения различной степени тяжести.

Вячеслав Гладков выехал на места прилетов вместе с мэром города Валентином Валентиновичем Демидовым, заместителем Владимиром Васильевичем Базаровым и министром жилищно-коммунального хозяйства Алексеем Николаевичем Ботвиньевым
Вячеслав Гладков выехал на места прилетов вместе с мэром города Валентином Валентиновичем Демидовым, заместителем Владимиром Васильевичем Базаровым и министром жилищно-коммунального хозяйства Алексеем Николаевичем Ботвиньевым
На данный момент разрушения выявлены в 36 квартирах
На данный момент разрушения выявлены в 36 квартирах
Отмечается, что пострадало 17 многоквартирных домов
Отмечается, что пострадало 17 многоквартирных домов
Вечером волонтеры будут привлечены к уборке разбитых стекол и прочего мусора
Вечером волонтеры будут привлечены к уборке разбитых стекол и прочего мусора
На местах работают оперативные службы
На местах работают оперативные службы

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Вооруженные силы Украины обстреляли Белгород 17 марта. Глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО. В результате обстрела погиб местный житель, он скончался от полученных ранений. Как выглядит Белгород сейчас — сморите в фотоподборке URA.RU. «На данный момент в Белгороде различные разрушения выявлены в 36 квартирах 17 многоквартирных домов, 9 частных домовладениях, на трех хозсубъектах. На данный момент зафиксированы повреждения в 12 автомобилях», — отметил Гладков в своем telegram-канале. Также, по его словам, 11 человек получили ранения различной степени тяжести.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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