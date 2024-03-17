Часть студентов в России будут получать стипендию в 30 тысяч рублей

Путин поручил разработать президентскую стипендию в 30 тысяч рублей

17 марта 2024 в 19:20 Размер текста - 17 +

В Кремле сообщили, что нужно создать новую стипендию Правительства РФ для студентов вузов с ежемесячным размером в 20 тысяч рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU Правительство РФ и Администрация Президента получили указ от президента РФ Влаидмира Путина разработать проект о создании президентской стипендии для студентов, которые обучаются по специальностям, отвечающим приоритетам научно-технологического развития страны, до 1 июня. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. «Разработать проект указа президента Российской Федерации об учреждении стипендии президента Российской Федерации для студентов <…> установив размер этой стипендии 30 тысяч рублей ежемесячно», — говорится в документе. Стипендия будет достигать 30 тысяч рублей на программах, ориентированных на стратегии научно-технологического развития РФ. Также необходимо создать новую стипендию Правительства РФ для студентов вузов с ежемесячным размером в 20 тысяч рублей. Ранее российский глава Владимир Путин повысил размер президентской стипендии до 30 тысяч рублей. Президент РФ в ноябре 2023 года также обещал поднять стипендии аспирантам в вузах. Ее размер будет составлять до 75 тысяч рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Правительство РФ и Администрация Президента получили указ от президента РФ Влаидмира Путина разработать проект о создании президентской стипендии для студентов, которые обучаются по специальностям, отвечающим приоритетам научно-технологического развития страны, до 1 июня. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. «Разработать проект указа президента Российской Федерации об учреждении стипендии президента Российской Федерации для студентов <…> установив размер этой стипендии 30 тысяч рублей ежемесячно», — говорится в документе. Стипендия будет достигать 30 тысяч рублей на программах, ориентированных на стратегии научно-технологического развития РФ. Также необходимо создать новую стипендию Правительства РФ для студентов вузов с ежемесячным размером в 20 тысяч рублей. Ранее российский глава Владимир Путин повысил размер президентской стипендии до 30 тысяч рублей. Президент РФ в ноябре 2023 года также обещал поднять стипендии аспирантам в вузах. Ее размер будет составлять до 75 тысяч рублей.