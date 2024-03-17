Часть студентов в России будут получать стипендию в 30 тысяч рублей

Путин поручил разработать президентскую стипендию в 30 тысяч рублей
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В Кремле сообщили, что нужно создать новую стипендию Правительства РФ для студентов вузов с ежемесячным размером в 20 тысяч рублей Фото:

Правительство РФ и Администрация Президента получили указ от президента РФ Влаидмира Путина разработать проект о создании президентской стипендии для студентов, которые обучаются по специальностям, отвечающим приоритетам научно-технологического развития страны, до 1 июня. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Разработать проект указа президента Российской Федерации об учреждении стипендии президента Российской Федерации для студентов <…> установив размер этой стипендии 30 тысяч рублей ежемесячно», — говорится в документе. Стипендия будет достигать 30 тысяч рублей на программах, ориентированных на стратегии научно-технологического развития РФ. Также необходимо создать новую стипендию Правительства РФ для студентов вузов с ежемесячным размером в 20 тысяч рублей.

Ранее российский глава Владимир Путин повысил размер президентской стипендии до 30 тысяч рублей. Президент РФ в ноябре 2023 года также обещал поднять стипендии аспирантам в вузах. Ее размер будет составлять до 75 тысяч рублей.

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Правительство РФ и Администрация Президента получили указ от президента РФ Влаидмира Путина разработать проект о создании президентской стипендии для студентов, которые обучаются по специальностям, отвечающим приоритетам научно-технологического развития страны, до 1 июня. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. «Разработать проект указа президента Российской Федерации об учреждении стипендии президента Российской Федерации для студентов <…> установив размер этой стипендии 30 тысяч рублей ежемесячно», — говорится в документе. Стипендия будет достигать 30 тысяч рублей на программах, ориентированных на стратегии научно-технологического развития РФ. Также необходимо создать новую стипендию Правительства РФ для студентов вузов с ежемесячным размером в 20 тысяч рублей. Ранее российский глава Владимир Путин повысил размер президентской стипендии до 30 тысяч рублей. Президент РФ в ноябре 2023 года также обещал поднять стипендии аспирантам в вузах. Ее размер будет составлять до 75 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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