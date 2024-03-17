Часть студентов в России будут получать стипендию в 30 тысяч рублей

Правительство РФ и Администрация Президента получили указ от президента РФ Влаидмира Путина разработать проект о создании президентской стипендии для студентов, которые обучаются по специальностям, отвечающим приоритетам научно-технологического развития страны, до 1 июня. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
«Разработать проект указа президента Российской Федерации об учреждении стипендии президента Российской Федерации для студентов <…> установив размер этой стипендии 30 тысяч рублей ежемесячно», — говорится в документе. Стипендия будет достигать 30 тысяч рублей на программах, ориентированных на стратегии научно-технологического развития РФ. Также необходимо создать новую стипендию Правительства РФ для студентов вузов с ежемесячным размером в 20 тысяч рублей.
Ранее российский глава Владимир Путин повысил размер президентской стипендии до 30 тысяч рублей. Президент РФ в ноябре 2023 года также обещал поднять стипендии аспирантам в вузах. Ее размер будет составлять до 75 тысяч рублей.
Правительство РФ и Администрация Президента получили указ от президента РФ Влаидмира Путина разработать проект о создании президентской стипендии для студентов, которые обучаются по специальностям, отвечающим приоритетам научно-технологического развития страны, до 1 июня. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. «Разработать проект указа президента Российской Федерации об учреждении стипендии президента Российской Федерации для студентов <…> установив размер этой стипендии 30 тысяч рублей ежемесячно», — говорится в документе. Стипендия будет достигать 30 тысяч рублей на программах, ориентированных на стратегии научно-технологического развития РФ. Также необходимо создать новую стипендию Правительства РФ для студентов вузов с ежемесячным размером в 20 тысяч рублей. Ранее российский глава Владимир Путин повысил размер президентской стипендии до 30 тысяч рублей. Президент РФ в ноябре 2023 года также обещал поднять стипендии аспирантам в вузах. Ее размер будет составлять до 75 тысяч рублей.