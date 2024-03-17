Семиклассница из ХМАО выиграла квартиру в викторине, поддавшись на уговоры мамы

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Очередной подарок викторины — квартира досталась школьнице из Нижневартовска Фото:
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Школьница из Нижневартовска Мирослава Морозова стала победителем викторины «Достижения Югры». Девочка пошла на выборы, поддавшись на уговоры мамы, и не пожалела об этом решении: она выиграла квартиру.

«Я не хотела изначально идти, но мама меня уговорила. Эмоций море, до сих пор не могу прийти в себя. Очень рада своему подарку! Если честно, думала, что это розыгрыш, но оказалось правдой», — приводит слова победительницы портал «Открытый регион — Югра».

Девочка учится в седьмом классе школы № 9 Нижневартовска. На выборы она пришла с родителями, и, активировав код викторины, узнала о своей победе.

Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске победителем викторины «Достижения Югры», которому досталась квартира, стала Эльвира Дорофеева. Она работает оператором обезвоживающих и обессоливающих установок нефтегазодобывающего предприятия.

Автор видео: группа «Официальный Нижневартовск» в социальной сети «ВКонтакте»

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Школьница из Нижневартовска Мирослава Морозова стала победителем викторины «Достижения Югры». Девочка пошла на выборы, поддавшись на уговоры мамы, и не пожалела об этом решении: она выиграла квартиру. «Я не хотела изначально идти, но мама меня уговорила. Эмоций море, до сих пор не могу прийти в себя. Очень рада своему подарку! Если честно, думала, что это розыгрыш, но оказалось правдой», — приводит слова победительницы портал «Открытый регион — Югра». Девочка учится в седьмом классе школы № 9 Нижневартовска. На выборы она пришла с родителями, и, активировав код викторины, узнала о своей победе. Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске победителем викторины «Достижения Югры», которому досталась квартира, стала Эльвира Дорофеева. Она работает оператором обезвоживающих и обессоливающих установок нефтегазодобывающего предприятия. Автор видео: группа «Официальный Нижневартовск» в социальной сети «ВКонтакте»
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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