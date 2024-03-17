Семиклассница из ХМАО выиграла квартиру в викторине, поддавшись на уговоры мамы

Школьница из Нижневартовска Мирослава Морозова стала победителем викторины «Достижения Югры». Девочка пошла на выборы, поддавшись на уговоры мамы, и не пожалела об этом решении: она выиграла квартиру.
«Я не хотела изначально идти, но мама меня уговорила. Эмоций море, до сих пор не могу прийти в себя. Очень рада своему подарку! Если честно, думала, что это розыгрыш, но оказалось правдой», — приводит слова победительницы портал «Открытый регион — Югра».
Девочка учится в седьмом классе школы № 9 Нижневартовска. На выборы она пришла с родителями, и, активировав код викторины, узнала о своей победе.
Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске победителем викторины «Достижения Югры», которому досталась квартира, стала Эльвира Дорофеева. Она работает оператором обезвоживающих и обессоливающих установок нефтегазодобывающего предприятия.
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