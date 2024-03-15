Работник нефтегазовой компании из ХМАО выиграла квартиру в викторине. Фото

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В Нижневартовске определен очередной победитель квартиры в викторине Фото:
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В ХМАО очередным победителем викторины «Достижения Югры», которому досталась квартира, стала жительница Нижневартовска Эльвира Дорофеева. Женщина работает оператором обезвоживающих и обессоливающих на нефтегазодобывающем предприятии. Об очередном выигрыше сообщают в соцсети власти округа.

«Эльвира Дорофеева из Нижневартовска получила квартиру! Вот такой подарок от Викторины „Достижения Югры“. Эльвира работает оператором обезвоживающих и обессоливающих установок нефтегазодобывающего предприятия» — рассказали о победителе в telegram-канале властей ХМАО.

Югорчанка не ожидала победы и такого выигрыша. Она поделилась, что новая квартира изменит ее жизнь. «Я в шоке, шла исполнить свой гражданский долг, а получила квартиру, теперь моя жизнь кардинально изменится», — поделилась Эльвира.

В первый день выборов президента РФ в ХМАО уже есть несколько победителей в викторине. Счастливыми обладателями квартир стали пенсионерка из Сургута, студентка Сургутского государственного педагогического университета Вероника Брынза и житель Когалыма Андрей Деденко.

Жительница Нижневартовска выиграла квартиру в викторине «Достижения Югры»
Жительница Нижневартовска выиграла квартиру в викторине «Достижения Югры»

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В ХМАО очередным победителем викторины «Достижения Югры», которому досталась квартира, стала жительница Нижневартовска Эльвира Дорофеева. Женщина работает оператором обезвоживающих и обессоливающих на нефтегазодобывающем предприятии. Об очередном выигрыше сообщают в соцсети власти округа. «Эльвира Дорофеева из Нижневартовска получила квартиру! Вот такой подарок от Викторины „Достижения Югры“. Эльвира работает оператором обезвоживающих и обессоливающих установок нефтегазодобывающего предприятия» — рассказали о победителе в telegram-канале властей ХМАО. Югорчанка не ожидала победы и такого выигрыша. Она поделилась, что новая квартира изменит ее жизнь. «Я в шоке, шла исполнить свой гражданский долг, а получила квартиру, теперь моя жизнь кардинально изменится», — поделилась Эльвира. В первый день выборов президента РФ в ХМАО уже есть несколько победителей в викторине. Счастливыми обладателями квартир стали пенсионерка из Сургута, студентка Сургутского государственного педагогического университета Вероника Брынза и житель Когалыма Андрей Деденко.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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