В ХМАО очередным победителем викторины «Достижения Югры», которому досталась квартира, стала жительница Нижневартовска Эльвира Дорофеева. Женщина работает оператором обезвоживающих и обессоливающих на нефтегазодобывающем предприятии. Об очередном выигрыше сообщают в соцсети власти округа.
«Эльвира Дорофеева из Нижневартовска получила квартиру! Вот такой подарок от Викторины „Достижения Югры“. Эльвира работает оператором обезвоживающих и обессоливающих установок нефтегазодобывающего предприятия» — рассказали о победителе в telegram-канале властей ХМАО.
Югорчанка не ожидала победы и такого выигрыша. Она поделилась, что новая квартира изменит ее жизнь. «Я в шоке, шла исполнить свой гражданский долг, а получила квартиру, теперь моя жизнь кардинально изменится», — поделилась Эльвира.
В первый день выборов президента РФ в ХМАО уже есть несколько победителей в викторине. Счастливыми обладателями квартир стали пенсионерка из Сургута, студентка Сургутского государственного педагогического университета Вероника Брынза и житель Когалыма Андрей Деденко.
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