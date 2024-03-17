В ХМАО практически все районы превысили 80%-й порог по явке на выборы

В ХМАО практически все муниципалитеты превысили 80%-й порог по явке на выборы президента РФ. Аутсайдерами стали Мегион — 78,36% и Советский — 75,33% избирателей пришло на участки. Лидером же по количеству проголосовавших стал Нижневартовский район, там на выборы пришло 94,42% избирателей.
Так распределился рейтинг голосования в районах ХМАО:
- Нижневартовский район — 94,42% — 21889 избирателей
- Белоярский район — 93,84% — 16268 избирателей
- Нефтеюганский район — 92,21% — 34492 избирателей
- Ханты-Мансийск — 91,77% — 50354 избирателей
- Березовский район — 87,31% — 13450 избирателей
- Лангепас — 87,23% — 21036 избирателей
Что же касается самых крупных городов округа, то во всех явка превысила 80%-й барьер.
- Сургут — 81,48% — 237132 избирателей
- Нижневартовск — 84,31% — 147307 избирателей
- Нефтеюганск — 86,18% — 64203 избирателей
- Когалым — 85,45% — 32303 избирателей
Что же касается остальных муниципалитетов, то во всех явка превысила 80%. Аутсайдерами стали Мегион -78,36% — 26662 избирателей. В Советском — 75,33% — 26043.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО больше половины муниципалитетов превысили 80%-й порог явки. 13 из 22 районов превысили 80% — ю явку.
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