В команде Куйвашева на президентских выборах выделились 5 мэров

17 марта 2024 в 21:21 Размер текста - 17 +

Самая высокая явка оказалась в Пелыме с 2,4 тысячами избирателей Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Наибольшую эффективность среди мэров на президентских выборах в Свердловской области, по предварительным данным, показали пятеро — Шахит Алиев (Пелым), Ольга Адельфинская (Волчанск), Алексей Половников (Камышлов), Александр Иванов (ЗАТО Свободный), Сергей Величко (Гари). В их территориях результат по явке (именно на этот показатель обращено основное внимание) с учетом ДЭГ превысил 79%, следует из данных, которыми с URA.RU поделились территориальные избирательные комиссии. В Гари проголосовали более 79%, в Свободном — более 84,2%, в Камышлове — более 85%, в Пелыме — более 89%, в Волчанске — более 87%. Результат Волчанска ставят в заслуги Александру Вервейну, который руководил городом до осени 2023 года (и всегда давал губернатору Евгению Куйвашеву рекордные цифры на выборах), а сейчас возглавляет Северный управленческий округ. «Это муниципалитет, где работа с избирателями фактически не заканчивается никогда. Глава [Александр Вервейн] отладил систему, которая работает и после него», — отметил политолог Алексей Швайгерт, комментируя по просьбе агентства топ лидеров. Пелым же находится в лидерах с первого дня голосования. Это маленький город, а именно в таких, объяснял URA.RU другой эксперт, политолог Александр Белоусов, и голосуют лучше всего. По данным агентства, чтобы результат региона на выборах администрацией президента РФ был признан удовлетворительным, к вечеру 17 марта необходимо было показать 70% явку. С этой задачей регион справился. Для мэров соревнование было важно тем, что по итогам выборов аутсайдеры могут лишиться своих должностей, а лидерам, наоборот, обещана всяческая поддержка. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Наибольшую эффективность среди мэров на президентских выборах в Свердловской области, по предварительным данным, показали пятеро — Шахит Алиев (Пелым), Ольга Адельфинская (Волчанск), Алексей Половников (Камышлов), Александр Иванов (ЗАТО Свободный), Сергей Величко (Гари). В их территориях результат по явке (именно на этот показатель обращено основное внимание) с учетом ДЭГ превысил 79%, следует из данных, которыми с URA.RU поделились территориальные избирательные комиссии. В Гари проголосовали более 79%, в Свободном — более 84,2%, в Камышлове — более 85%, в Пелыме — более 89%, в Волчанске — более 87%. Результат Волчанска ставят в заслуги Александру Вервейну, который руководил городом до осени 2023 года (и всегда давал губернатору Евгению Куйвашеву рекордные цифры на выборах), а сейчас возглавляет Северный управленческий округ. «Это муниципалитет, где работа с избирателями фактически не заканчивается никогда. Глава [Александр Вервейн] отладил систему, которая работает и после него», — отметил политолог Алексей Швайгерт, комментируя по просьбе агентства топ лидеров. Пелым же находится в лидерах с первого дня голосования. Это маленький город, а именно в таких, объяснял URA.RU другой эксперт, политолог Александр Белоусов, и голосуют лучше всего. По данным агентства, чтобы результат региона на выборах администрацией президента РФ был признан удовлетворительным, к вечеру 17 марта необходимо было показать 70% явку. С этой задачей регион справился. Для мэров соревнование было важно тем, что по итогам выборов аутсайдеры могут лишиться своих должностей, а лидерам, наоборот, обещана всяческая поддержка.