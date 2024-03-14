Свердловчане за три дня решат, как будут жить 6 лет

Причем Кремль уже показал, что бывает, когда уральцы активны

14 марта 2024 в 22:04 Размер текста - 17 +

В этом году выборы продлятся три дня Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Президентские выборы — серьезнейший вызов для всей Свердловской области и ее жителей: уровень явки определит, будет регион развиваться или деградировать. На это URA.RU указали как представитель экспертного сообщества, так и источники во власти, хорошо помнящие опыт 2018 года и то, что было после. Голосование пройдет 15—18 марта. Беспрецедентен не только формат выборов, но и их — референдумный — характер: власти в этот раз важна именно явка, а не «качество» (ответ на геополитические вызовы). Как уже сообщало агентство, KPI для Свердловской области составляет 70%. То есть при достижении этого результата работа губернатора Евгения Куйвашева и его команды будет признана эффективной. Это важно при распределении федеральных ресурсов: приоритет отдается территориям, которые грамотно управляются и где есть активная гражданская позиция, объяснил корреспонденту статусный госслужащий. Рост уровня поддержки президента РФ в Свердловской области в 2012—2018 годах составил +16% Фото: Анна Майорова © URA.RU На выборах 2018 года была угроза: явка, которой, впрочем, придавали не такое серьезное значение, составила 62,35% при средних по стране 67,54%. Но высокий уровень поддержки действующего главы государства Владимира Путина (74,60% при средних по стране 76,69%) сбалансировал оценку. «Тогдашний вице-губернатор [Владимир] Тунгусов донес до администрации президента, что, если бы исторически непростой регион гнался за явкой, процент за основного кандидата был бы ниже. Этот аргумент приняли, Куйвашев и область получили „пятерку“», — рассказал другой статусный чиновник, бывший свидетелем событий. Связь между активностью населения на выборах и дальнейшим финансированием региона, хоть и не прямую, видит и директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов Анатолий Гагарин. «Если руководящие структуры успешно решают одни задачи, они способны справляться и с другими — и Москва это видит. Статья по теме Как свердловчанам получить квартиры и машины в дни выборов С другой стороны, в регионах, где есть определенная политическая неустойчивость, крайне сложно решать и многие другие вопросы. В этом смысле Свердловская область хорошее исключение, и выборы прошлой президентской каденции это доказывают», — считает эксперт. Февральский визит Путина подтверждает особый статус региона, добавил он. Тогда, 15 февраля, глава государства посетил «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле и завод «Уральские локомотивы», где будут делать поезда для высокоскоростной магистрали Санкт-Петербург — Москва — Екатеринбург. Евгений Куйвашев присутствовать не смог из-за недомогания (так сказал сам Путин), но, по данным URA.RU, в этот же день Путин подписал все письма с просьбами, переданные Куйвашевым через полпреда президента в УрФО Владимира Якушева А наиболее полно, как успех Свердловской области на выборах-2018 повлиял на нее, сам Куйвашев рассказывал на выставке «Россия» на ВДНХ в ноябре. Экс-губернатор Эдуард Россель, руководивший регионом в 1995—2009 годах после доклада едва не прослезился — так сильно меняется Средний Урал. Производство В регионе открыли десятки новых производств, еще столько же модернизировали Фото: Анна Майорова © URA.RU В регионе запустили около 200 новых промышленных производств, открыв порядка десяти тысяч рабочих мест, а объем инвестиций в экономику превысил два триллиона рублей. С точечных задач импортозамещения уральские промышленники перешли на широкий спектр работ — от создания 3D-принтеров до шагающих экскаваторов, от «умного» медицинского оборудования до систем управления для космической отрасли. Жилье и новые объекты Введено больше 15 миллионов квадратных метров жилья, в новые квартиры переехали сотни тысяч семей. Также за это время власти привели в порядок почти две тысячи дворов, парков и скверов, подвели газ к тридцати тысячам домов.Среди самых ярких проектов — Академический в Екатеринбурге, первый в России новый, созданный с нуля административный район, и микрорайон Новокольцовский, где новые кампусы Уральского федерального университета (создан в 2010 году). Причем строили их по поручению президента в рамках подготовки в Универсиаде. Для фестиваля студенческих игр также построили Дворец водных видов спорта и Дворец дзюдо. Транспорт Построены и отремонтированы порядка 2500 километров автодорог. В 2022 году, на год раньше планов, замкнули Екатеринбургскую кольцевую автодорогу, строительство которой началось еще в 1994 году. Другие важные проекты: строительство скоростной трассы М-12 Москва — Казань — Екатеринбург и запуск первой в России межмуниципальной трамвайной линии между Екатеринбургом и Верхней Пышмой. Академический официально стал восьмым районом Екатеринбурга в 2021 году Фото: Илья Московец © URA.RU Стартовала реализация проекта «Сухой порт», в рамках которого в Свердловской области строят транспортно-логистические центры. Они обеспечат связь Северного морского пути и Транссиба с Западным Китаем и Каспийским морем, помогут в транзите грузов между Россией и Индией, Ираном, Пакистаном и многими другими странами. Медицина В ближайшие годы в Екатеринбурге реализуют еще один крупный проект — медкластер в Академическом Фото: Владимир Андреев © URA.RU Открылось больше сотни новых фельдшерско-акушерских пунктов и общеврачебных практик. Оборудование получили 18 центров амбулаторной онкологической помощи, два региональных сосудистых центра, 30 первичных отделений. Только за последние три года закуплено 240 автомобилей «скорой». На ремонт больниц потратили 4 миллиарда рублей, а чтобы там было кому работать, увеличили целевые наборы в медицинский колледж и медуниверситет, в школах открыли специализированные медклассы. Школы и детсады За последнее время построено 20 детских садов и 30 школ, в сентябре откроется Губернаторский лицей — многофункциональный образовательный центр на 1200 мест. Дефицит мест в детсадах ликвидировали полностью. «Безусловно, Свердловская область за последние шесть лет улучшила экономические позиции, во многом благодаря развитию производства. Главная задача, поставленная президентом — это рабочие места, а рабочие места могут дать только производства. Свердловская область с этим справляется лучше, чем многие другие. Дефицит кадров, который есть в регионе, как раз означает, что рабочие места есть», — подытоживает научный руководитель Института региональных проблем, доцент финансового университета при правительстве РФ Дмитрий Журавлев. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президентские выборы — серьезнейший вызов для всей Свердловской области и ее жителей: уровень явки определит, будет регион развиваться или деградировать. На это URA.RU указали как представитель экспертного сообщества, так и источники во власти, хорошо помнящие опыт 2018 года и то, что было после. Голосование пройдет 15—18 марта. Беспрецедентен не только формат выборов, но и их — референдумный — характер: власти в этот раз важна именно явка, а не «качество» (ответ на геополитические вызовы). Как уже сообщало агентство, KPI для Свердловской области составляет 70%. То есть при достижении этого результата работа губернатора Евгения Куйвашева и его команды будет признана эффективной. Это важно при распределении федеральных ресурсов: приоритет отдается территориям, которые грамотно управляются и где есть активная гражданская позиция, объяснил корреспонденту статусный госслужащий. На выборах 2018 года была угроза: явка, которой, впрочем, придавали не такое серьезное значение, составила 62,35% при средних по стране 67,54%. Но высокий уровень поддержки действующего главы государства Владимира Путина (74,60% при средних по стране 76,69%) сбалансировал оценку. «Тогдашний вице-губернатор [Владимир] Тунгусов донес до администрации президента, что, если бы исторически непростой регион гнался за явкой, процент за основного кандидата был бы ниже. Этот аргумент приняли, Куйвашев и область получили „пятерку“», — рассказал другой статусный чиновник, бывший свидетелем событий. Связь между активностью населения на выборах и дальнейшим финансированием региона, хоть и не прямую, видит и директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов Анатолий Гагарин. С другой стороны, в регионах, где есть определенная политическая неустойчивость, крайне сложно решать и многие другие вопросы. В этом смысле Свердловская область хорошее исключение, и выборы прошлой президентской каденции это доказывают», — считает эксперт. Февральский визит Путина подтверждает особый статус региона, добавил он. Тогда, 15 февраля, глава государства посетил «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле и завод «Уральские локомотивы», где будут делать поезда для высокоскоростной магистрали Санкт-Петербург — Москва — Екатеринбург. Евгений Куйвашев присутствовать не смог из-за недомогания (так сказал сам Путин), но, по данным URA.RU, в этот же день Путин подписал все письма с просьбами, переданные Куйвашевым через полпреда президента в УрФО Владимира Якушева А наиболее полно, как успех Свердловской области на выборах-2018 повлиял на нее, сам Куйвашев рассказывал на выставке «Россия» на ВДНХ в ноябре. Экс-губернатор Эдуард Россель, руководивший регионом в 1995—2009 годах после доклада едва не прослезился — так сильно меняется Средний Урал. В регионе запустили около 200 новых промышленных производств, открыв порядка десяти тысяч рабочих мест, а объем инвестиций в экономику превысил два триллиона рублей. С точечных задач импортозамещения уральские промышленники перешли на широкий спектр работ — от создания 3D-принтеров до шагающих экскаваторов, от «умного» медицинского оборудования до систем управления для космической отрасли. Жилье и новые объекты Введено больше 15 миллионов квадратных метров жилья, в новые квартиры переехали сотни тысяч семей. Также за это время власти привели в порядок почти две тысячи дворов, парков и скверов, подвели газ к тридцати тысячам домов.Среди самых ярких проектов — Академический в Екатеринбурге, первый в России новый, созданный с нуля административный район, и микрорайон Новокольцовский, где новые кампусы Уральского федерального университета (создан в 2010 году). Причем строили их по поручению президента в рамках подготовки в Универсиаде. Для фестиваля студенческих игр также построили Дворец водных видов спорта и Дворец дзюдо. Построены и отремонтированы порядка 2500 километров автодорог. В 2022 году, на год раньше планов, замкнули Екатеринбургскую кольцевую автодорогу, строительство которой началось еще в 1994 году. Другие важные проекты: строительство скоростной трассы М-12 Москва — Казань — Екатеринбург и запуск первой в России межмуниципальной трамвайной линии между Екатеринбургом и Верхней Пышмой. Стартовала реализация проекта «Сухой порт», в рамках которого в Свердловской области строят транспортно-логистические центры. Они обеспечат связь Северного морского пути и Транссиба с Западным Китаем и Каспийским морем, помогут в транзите грузов между Россией и Индией, Ираном, Пакистаном и многими другими странами. Открылось больше сотни новых фельдшерско-акушерских пунктов и общеврачебных практик. Оборудование получили 18 центров амбулаторной онкологической помощи, два региональных сосудистых центра, 30 первичных отделений. Только за последние три года закуплено 240 автомобилей «скорой». На ремонт больниц потратили 4 миллиарда рублей, а чтобы там было кому работать, увеличили целевые наборы в медицинский колледж и медуниверситет, в школах открыли специализированные медклассы. За последнее время построено 20 детских садов и 30 школ, в сентябре откроется Губернаторский лицей — многофункциональный образовательный центр на 1200 мест. Дефицит мест в детсадах ликвидировали полностью. «Безусловно, Свердловская область за последние шесть лет улучшила экономические позиции, во многом благодаря развитию производства. Главная задача, поставленная президентом — это рабочие места, а рабочие места могут дать только производства. Свердловская область с этим справляется лучше, чем многие другие. Дефицит кадров, который есть в регионе, как раз означает, что рабочие места есть», — подытоживает научный руководитель Института региональных проблем, доцент финансового университета при правительстве РФ Дмитрий Журавлев.