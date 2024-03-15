Режимные города дают свердловской власти результат на выборах

16 марта 2024 в 14:06 Размер текста - 17 +

Лучшие результаты показали города, где расположены воинские части Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году По итогам первого дня выборов президента в Свердловской области лучшие результаты по голосованию на участках показывают территории с режимными объектами — ЗАТО Свободный и Уральский, Камышловский округ, а также Пелым и Гари. Об этом URA.RU стало известно от избирательных комиссий на местах. По данным на 20:00 15 марта, в Свободном проголосовали около 67% избирателей, в Камышловском ГО — порядка 53%, в Гарях, Уральском и Пелыме — около 51%. Политолог Александр Белоусов объясняет такой расклад двумя факторами: наличием военных частей в территориях (закрытые города Свободный и Уральский, в Камышлове — Еланский гарнизон) и спецификой местности некоторых из них. «Гари, Пелым — это северная территория, самая отдаленная и с маленьким населением. Именно в таких местах явка и делается легче всего, ведь ярких событий у людей не происходит, а выборы — событие значительное», — поделился эксперт. В аутсайдерах пока Березовский (около 24%), Первоуральск (около 25%), Екатеринбург (20,87%), Среднеуральск (28%) и Белоярский ГО (28%), Полевской (29%). Статья по теме Штаб Куйвашева идет на выборах по «кремлевскому» графику Политолог Алексей Швайгерт видит такую логику в формировании списка отстающих: в Екатеринбурге и прилегающих городах жители имеют преимущественно столичный тип мышления. «Во-первых, Березовский Среднеуральск, Первоуральск входят в агломерацию Большой Екатеринбург. Это жители с городским мышлением, они более апатичные и вальяжные, вполне способны приходить на участки в последний час голосования в последний день выборов. В городах явка традиционно будет ниже. Что касается Белоярки, там сложная политическая ситуация, есть внутренняя борьба элит, коммунальные проблемы, и избиратель не идет голосовать в силу протестных настроений. К Полевскому вопросы по тому, как работает мобилизация. Город с понятным градообразующим предприятием (ТМК — прим. ред.), поэтому нужно задавать вопросы, как мотивировали людей голосовать», — отметил он. Также он считает, что пока рано делать далеко идущие выводы. «Вполне возможно, что территории подтянутся», — заключает он. Выборы президента продлятся до вечера 17 марта. Как писало URA.RU, в целом по Свердловской области в первый день явка составила 33,7%. По данным агентства, чтобы результат региона на выборах администрацией президента РФ был признан удовлетворительным, к вечеру 17 марта необходимо показать 70% явку. Для мэров соревнование важно тем, что по итогам выборов аутсайдеры могут лишиться своих должностей, а лидерам, наоборот, обещана всяческая поддержка. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

По итогам первого дня выборов президента в Свердловской области лучшие результаты по голосованию на участках показывают территории с режимными объектами — ЗАТО Свободный и Уральский, Камышловский округ, а также Пелым и Гари. Об этом URA.RU стало известно от избирательных комиссий на местах. По данным на 20:00 15 марта, в Свободном проголосовали около 67% избирателей, в Камышловском ГО — порядка 53%, в Гарях, Уральском и Пелыме — около 51%. Политолог Александр Белоусов объясняет такой расклад двумя факторами: наличием военных частей в территориях (закрытые города Свободный и Уральский, в Камышлове — Еланский гарнизон) и спецификой местности некоторых из них. «Гари, Пелым — это северная территория, самая отдаленная и с маленьким населением. Именно в таких местах явка и делается легче всего, ведь ярких событий у людей не происходит, а выборы — событие значительное», — поделился эксперт. В аутсайдерах пока Березовский (около 24%), Первоуральск (около 25%), Екатеринбург (20,87%), Среднеуральск (28%) и Белоярский ГО (28%), Полевской (29%). Политолог Алексей Швайгерт видит такую логику в формировании списка отстающих: в Екатеринбурге и прилегающих городах жители имеют преимущественно столичный тип мышления. «Во-первых, Березовский Среднеуральск, Первоуральск входят в агломерацию Большой Екатеринбург. Это жители с городским мышлением, они более апатичные и вальяжные, вполне способны приходить на участки в последний час голосования в последний день выборов. В городах явка традиционно будет ниже. Что касается Белоярки, там сложная политическая ситуация, есть внутренняя борьба элит, коммунальные проблемы, и избиратель не идет голосовать в силу протестных настроений. К Полевскому вопросы по тому, как работает мобилизация. Город с понятным градообразующим предприятием (ТМК — прим. ред.), поэтому нужно задавать вопросы, как мотивировали людей голосовать», — отметил он. Также он считает, что пока рано делать далеко идущие выводы. «Вполне возможно, что территории подтянутся», — заключает он. Выборы президента продлятся до вечера 17 марта. Как писало URA.RU, в целом по Свердловской области в первый день явка составила 33,7%. По данным агентства, чтобы результат региона на выборах администрацией президента РФ был признан удовлетворительным, к вечеру 17 марта необходимо показать 70% явку. Для мэров соревнование важно тем, что по итогам выборов аутсайдеры могут лишиться своих должностей, а лидерам, наоборот, обещана всяческая поддержка.