Белый дом: ВСУ отступают на Донбассе из-за нехватки боеприпасов

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Боеприпасы. Западное вооружение. stock, нато, снаряд, боеприпас,  stock
У ВСУ почти не осталось боеприпасов, сообщил Джон Кирби Фото:
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У ВСУ подходят к концу боеприпасы, поэтому Украины вынуждена отступать на Донбассе. С таким заявлением выступил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«У них в Донбассе заканчиваются боеприпасы, и сейчас они отступают на вторую и третью линии обороны <…>, им [ВСУ] нужна поддержка», — сказал Кирби. Заявление прозвучало в эфире телеканала ABC.

Последние месяцы ВСУ жалуются на нехватку вооружения на ряде направлений. Например, боеприпасы заканчиваются у подразделений под Угледаром. Существуют опасения, что из-за нехватки снарядов летом ситуация в зоне конфликта может кардинально измениться для Украины. Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан заявлял, что даже новый пакет помощи в размере 300 миллионов долларов не поможет Украине.

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У ВСУ подходят к концу боеприпасы, поэтому Украины вынуждена отступать на Донбассе. С таким заявлением выступил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. «У них в Донбассе заканчиваются боеприпасы, и сейчас они отступают на вторую и третью линии обороны <…>, им [ВСУ] нужна поддержка», — сказал Кирби. Заявление прозвучало в эфире телеканала ABC. Последние месяцы ВСУ жалуются на нехватку вооружения на ряде направлений. Например, боеприпасы заканчиваются у подразделений под Угледаром. Существуют опасения, что из-за нехватки снарядов летом ситуация в зоне конфликта может кардинально измениться для Украины. Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан заявлял, что даже новый пакет помощи в размере 300 миллионов долларов не поможет Украине.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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