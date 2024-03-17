Белый дом: ВСУ отступают на Донбассе из-за нехватки боеприпасов

17 марта 2024 в 19:42 Размер текста - 17 +

У ВСУ почти не осталось боеприпасов, сообщил Джон Кирби Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине У ВСУ подходят к концу боеприпасы, поэтому Украины вынуждена отступать на Донбассе. С таким заявлением выступил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. «У них в Донбассе заканчиваются боеприпасы, и сейчас они отступают на вторую и третью линии обороны <…>, им [ВСУ] нужна поддержка», — сказал Кирби. Заявление прозвучало в эфире телеканала ABC. Последние месяцы ВСУ жалуются на нехватку вооружения на ряде направлений. Например, боеприпасы заканчиваются у подразделений под Угледаром. Существуют опасения, что из-за нехватки снарядов летом ситуация в зоне конфликта может кардинально измениться для Украины. Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан заявлял, что даже новый пакет помощи в размере 300 миллионов долларов не поможет Украине. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

У ВСУ подходят к концу боеприпасы, поэтому Украины вынуждена отступать на Донбассе. С таким заявлением выступил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. «У них в Донбассе заканчиваются боеприпасы, и сейчас они отступают на вторую и третью линии обороны <…>, им [ВСУ] нужна поддержка», — сказал Кирби. Заявление прозвучало в эфире телеканала ABC. Последние месяцы ВСУ жалуются на нехватку вооружения на ряде направлений. Например, боеприпасы заканчиваются у подразделений под Угледаром. Существуют опасения, что из-за нехватки снарядов летом ситуация в зоне конфликта может кардинально измениться для Украины. Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан заявлял, что даже новый пакет помощи в размере 300 миллионов долларов не поможет Украине.