В США разрушили надежды Киева на военную помощь

NYT: Киев не продержится долго на новом пакете помощи от США

14 марта 2024 в 10:00 Размер текста - 17 +

США передадут Киеву пакет помощи на 300 млн долларов Фото: Министерство обороны Великобритании Пакет США в 300 миллионов долларов не поможет Украине. Киев сможет продержаться на нем несколько недель, а после будет продолжать сдавать позиции. Об этом The New York Times заявил советник по национальной безопасности США Джейк Салливан. «Этого далеко не достаточно, чтобы удовлетворить боевые потребности Украины, и это не предотвратит исчерпание боеприпасов для Украины», — заявил Салливан. По его словам, данный пакет обеспечит Киев набором необходимого оружия, но этих боеприпасов хватит на достаточно короткий период. С мнением Салливана согласился и председатель Украинского центра безопасности и сотрудничества, неправительственной исследовательской группы Сергей Кузан. Он отметил, что влияние нового пакета будет «минимальным». «Это суммы, которые тратятся за считанные недели», — заявил Кузан. США передадут Украине военную помощь в размере 300 млн долларов. В рамках пакета Киеву отправят ранние версии тактических ракетных комплексов ATACMS и дополнительные снаряды для 155-мм орудий, сообщает «Национальная служба новостей». Салливан уже предупреждал о том, что нового пакета помощи не хватит Украине. Он добавил, что США не планирует отправку военнослужащих на СВО. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пакет США в 300 миллионов долларов не поможет Украине. Киев сможет продержаться на нем несколько недель, а после будет продолжать сдавать позиции. Об этом The New York Times заявил советник по национальной безопасности США Джейк Салливан. «Этого далеко не достаточно, чтобы удовлетворить боевые потребности Украины, и это не предотвратит исчерпание боеприпасов для Украины», — заявил Салливан. По его словам, данный пакет обеспечит Киев набором необходимого оружия, но этих боеприпасов хватит на достаточно короткий период. С мнением Салливана согласился и председатель Украинского центра безопасности и сотрудничества, неправительственной исследовательской группы Сергей Кузан. Он отметил, что влияние нового пакета будет «минимальным». «Это суммы, которые тратятся за считанные недели», — заявил Кузан. США передадут Украине военную помощь в размере 300 млн долларов. В рамках пакета Киеву отправят ранние версии тактических ракетных комплексов ATACMS и дополнительные снаряды для 155-мм орудий, сообщает «Национальная служба новостей». Салливан уже предупреждал о том, что нового пакета помощи не хватит Украине. Он добавил, что США не планирует отправку военнослужащих на СВО.