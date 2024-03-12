Командир ВСУ заявил, что военные под Угледаром могут остаться без боеприпасов

Сопротивление украинских военных в районе Угледара под большим вопросом, заявил командир ВСУ Фото: Министерство обороны Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

У подразделений ВСУ, находящихся под Угледаром, скоро закончатся боеприпасы, что вызывает опасения относительно продолжительности их сопротивления. Об этом рассказал командир украинской армии.

«Сейчас сложная ситуация у украинских военных в таких районах, как вокруг Харькова на северо-востоке и Угледара, прифронтового города к юго-западу от Донецка. У них скоро закончатся боеприпасы. Долго они не протянут», — передает слова командира немецкий журнал Der Spiegel. Он добавил, что четыре недели назад город Авдеевка пал после жестоких боев, и российские войска захватили несколько деревень к западу от него.

ВСУ под Угледаром столкнулись с интенсивными обстрелами со стороны российской армии. Украина испытывает затруднения в получении помощи от своих союзников, что может привести к «каскадному коллапсу» вдоль линии фронта без помощи США, заключил командир.

Существуют опасения, что летом ситуация в зоне конфликта может кардинально измениться для Украины. Российская армия активно наступает на разных участках фронта, в то время как у ВСУ возникают проблемы с нехваткой военнослужащих и боеприпасов. Большой дисбаланс между артиллерийскими снарядами и численностью военнослужащих может привести к дальнейшему продвижению российских вооруженных сил.