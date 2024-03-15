Пермские власти обезоружили оппозицию во второй день голосования

А силовики обеспечили безопасность за счет новой тактики

16 марта 2024 в 22:18 Размер текста - 17 +

Выборы проходят без нарушений Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU За два дня голосования на выборах президента РФ участие в них приняли 54,2% пермяков. Политолог Алена Садилова отмечает, что явка растет постепенно, нет никаких подозрительных всплесков, которые дали бы пищу оппозиции для обвинений в накручивании этого показателя. А силовики усилили меры безопасности на участках. К 15:00 16 марта явка на выборах выросла до 47,2%. То есть на больше, чем 17% — вечером в первый день голосования она составляла 30,7%. Уже 87% от числа заявившихся воспользовались ДЭГ. «Конечно, хотелось бы как в ЯНАО, где проголосовали почти 84%. Но у нас нет, например, никаких странностей. Все идет органично. Зашкаливающая явка всегда дает карты в руки оппозиции, готовой спекулировать этой темой», — отмечает Алена Садилова. При этом в регионе за два дня не зафиксировано ни одного нарушения, и — в отличие от других регионов — не было ни одной провокации и даже подобных попыток. «Силовики, которые дежурят в городе и на избирательных участках, видят, что в соседних регионах и по стране проходят провокации со всякими „зеленками“ и петардами. И внимательнее следят за порядком», — отметил источник URA.RU среди правоохранителей. Алена Садилова обратила внимание, посещая участки, что полиция перестроила свою работу. Они стали чаще проверять сумки и выставили посты поближе к урнам с бюллетенями. Со второго дня у пермяков появилась еще одна удобная возможность для участия в выборах — комиссии стали выезжать на дом. Пермский омбудсмен Игорь Сапко рассказал, что, когда объезжал участки в Добрянском округе, при нем два члена УИК на аэросанях выехали в д. Лябово, где проживают 20 человек. Игорь Сапко подчеркнул, что на всех участках созданы максимально комфортные условия для голосования — для всех категорий избирателей. И соблюдены все меры безопасности. Каждый УИК старается удивить жителей — в Пальниках угощают травяным чаем с блинами, а в Полазне — организована красивая фотозона, которая пользуется популярностью. Избиратели членов УИК, которые приходят к ним домой, тоже встречают радушно. Им дарят конфеты, шоколад, собственноручно приготовленную выпечку. «Целый день ходят по домам, наверное, даже перекусить некогда. Пусть хоть у нас чаю с выпечкой попьют, заодно отдохнут немного», — поделились с URA.RU избиратели. Международным электоральным экспертам рассказали и показали, как проходят выборы в России Telegram-канал Избирательной комиссии Пермского края О том, что в России проходят максимально открытые выборы, отмечают и иностранцы. Международный электоральный эксперт из Казахстана Рустам Зарифов, побывавший на одном из участков в Перми, заявил, что впечатлен организацией выборов в РФ. Гостям регионального этапа Всемирного фестиваля молодежи «Действуй», среди которых был Зарифов, показали комплексы обработки избирательных бюллетеней и рассказали основные принципы его работы. А позже познакомили с работой Центра общественного наблюдения в «Кристалле»: там они смогли посмотреть трансляцию с камер на участке, где только что побывали. Председатель крайизбиркома Игорь Вагин также рассказал иностранным экспертам о том, как устроен избирательный процесс в стране, и о работе молодежных избиркомов в Прикамье. «В России очень развита открытость выборов, независимое голосование и наблюдение. Эмоции переполняют», — приводит слова электорального эксперта из Казахстана пресс-служба крайизбиркома в telegram-канале. В последний день голосования активность избирателей традиционно возрастет. По словам Алены Садиловой, в субботу людей на участках всегда меньше: кто-то своими делами занимается, кто-то уехал в пригород. Плюс для многих людей священным днем для голосования остается воскресенье. При такой динамике за два дня, велика вероятность, что Прикамье покажет явку в 80%. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

За два дня голосования на выборах президента РФ участие в них приняли 54,2% пермяков. Политолог Алена Садилова отмечает, что явка растет постепенно, нет никаких подозрительных всплесков, которые дали бы пищу оппозиции для обвинений в накручивании этого показателя. А силовики усилили меры безопасности на участках. К 15:00 16 марта явка на выборах выросла до 47,2%. То есть на больше, чем 17% — вечером в первый день голосования она составляла 30,7%. Уже 87% от числа заявившихся воспользовались ДЭГ. При этом в регионе за два дня не зафиксировано ни одного нарушения, и — в отличие от других регионов — не было ни одной провокации и даже подобных попыток. «Силовики, которые дежурят в городе и на избирательных участках, видят, что в соседних регионах и по стране проходят провокации со всякими „зеленками“ и петардами. И внимательнее следят за порядком», — отметил источник URA.RU среди правоохранителей. Со второго дня у пермяков появилась еще одна удобная возможность для участия в выборах — комиссии стали выезжать на дом. Пермский омбудсмен Игорь Сапко рассказал, что, когда объезжал участки в Добрянском округе, при нем два члена УИК на аэросанях выехали в д. Лябово, где проживают 20 человек. Игорь Сапко подчеркнул, что на всех участках созданы максимально комфортные условия для голосования — для всех категорий избирателей. И соблюдены все меры безопасности. Каждый УИК старается удивить жителей — в Пальниках угощают травяным чаем с блинами, а в Полазне — организована красивая фотозона, которая пользуется популярностью. Избиратели членов УИК, которые приходят к ним домой, тоже встречают радушно. Им дарят конфеты, шоколад, собственноручно приготовленную выпечку. «Целый день ходят по домам, наверное, даже перекусить некогда. Пусть хоть у нас чаю с выпечкой попьют, заодно отдохнут немного», — поделились с URA.RU избиратели. О том, что в России проходят максимально открытые выборы, отмечают и иностранцы. Международный электоральный эксперт из Казахстана Рустам Зарифов, побывавший на одном из участков в Перми, заявил, что впечатлен организацией выборов в РФ. Гостям регионального этапа Всемирного фестиваля молодежи «Действуй», среди которых был Зарифов, показали комплексы обработки избирательных бюллетеней и рассказали основные принципы его работы. А позже познакомили с работой Центра общественного наблюдения в «Кристалле»: там они смогли посмотреть трансляцию с камер на участке, где только что побывали. Председатель крайизбиркома Игорь Вагин также рассказал иностранным экспертам о том, как устроен избирательный процесс в стране, и о работе молодежных избиркомов в Прикамье. В последний день голосования активность избирателей традиционно возрастет. По словам Алены Садиловой, в субботу людей на участках всегда меньше: кто-то своими делами занимается, кто-то уехал в пригород. Плюс для многих людей священным днем для голосования остается воскресенье. При такой динамике за два дня, велика вероятность, что Прикамье покажет явку в 80%.