Bild: в Германии россияне жестко осудили появление вдовы Навального* на выборах

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Митинг против закона о реновации Москвы. Москва, навальная юлия
Россияне оскорбили вдову Навального*, пока та стояла в очереди на голосование Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

Жена покойного Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) Юлия замечена в Берлине в очереди к посольству, где сегодня можно проголосовать на президентских выборах. Россияне, пришедшие выбрать главу РФ, были недовольны появлением Навальной, некоторые ее оскорбили и предложили лишить гражданства. Об этом сообщает немецкое издание Bild.

«Пока Навальная стояла в очереди, несколько россиян оскорбили ее», — отмечает Bild. Одна из россиянок предложила лишить Юлию Навальную гражданства РФ. «Я не думаю, что она вообще настоящая русская, я бы лишила ее гражданства», — передает слова женщины немецкое издание.

За границей выстраиваются очереди из людей, желающих проголосовать на выборах президента РФ. Например, очередь на избирательном участке в Дубае достигла километра. Огромную явку отмечают в посольства России во Франции, в Берлине и в Великобритании, сообщает телеканал 360. Также в Финляндии замечено огромное количество желающих проголосовать рядом с посольством России в Хельсинки из разных регионов страны, передает Царьград.

*Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов

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Жена покойного Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) Юлия замечена в Берлине в очереди к посольству, где сегодня можно проголосовать на президентских выборах. Россияне, пришедшие выбрать главу РФ, были недовольны появлением Навальной, некоторые ее оскорбили и предложили лишить гражданства. Об этом сообщает немецкое издание Bild. «Пока Навальная стояла в очереди, несколько россиян оскорбили ее», — отмечает Bild. Одна из россиянок предложила лишить Юлию Навальную гражданства РФ. «Я не думаю, что она вообще настоящая русская, я бы лишила ее гражданства», — передает слова женщины немецкое издание. За границей выстраиваются очереди из людей, желающих проголосовать на выборах президента РФ. Например, очередь на избирательном участке в Дубае достигла километра. Огромную явку отмечают в посольства России во Франции, в Берлине и в Великобритании, сообщает телеканал 360. Также в Финляндии замечено огромное количество желающих проголосовать рядом с посольством России в Хельсинки из разных регионов страны, передает Царьград. *Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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