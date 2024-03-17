Вице-премьер Канады призвала захватить активы Центробанка РФ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Административные здания Москвы. Иллюстрации. Антон Белицкий , центробанк, банк россии, центральный банк рф
Активы ЦБ необходимо использовать для восстановления Украины, считает Христя Фриланд Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Вице-премьер и министр финансов Канады Христя Фриланд предложила использовать замороженные активы Центрального банка РФ для восстановления Украины, несмотря на возможные правовые и дипломатические проблемы. По ее словам, поражение Украины несет риски для всего мира.

«Цель: убедить уставших от конфликта союзников захватить активы российского центрального банка, а затем направить эти богатства на восстановление Украины», — заявила Фриланд в беседе с Politico. По ее словам, стабильность Украины напрямую связана с безопасностью и процветанием Канады и поддерживает международный порядок. Она отметила, что поражение Украины несет риски для всего мирового сообщества.

Ранее Кристин Лагард сообщила, что изъятие российских активов, которое обсуждается на уровне Европейской комиссии (ЕК), является сложным моментом, имеющим свои юридические последствия. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони также озвучила проблему использования замороженных российских активов для восстановления Украины из-за юридических сложностей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Вице-премьер и министр финансов Канады Христя Фриланд предложила использовать замороженные активы Центрального банка РФ для восстановления Украины, несмотря на возможные правовые и дипломатические проблемы. По ее словам, поражение Украины несет риски для всего мира. «Цель: убедить уставших от конфликта союзников захватить активы российского центрального банка, а затем направить эти богатства на восстановление Украины», — заявила Фриланд в беседе с Politico. По ее словам, стабильность Украины напрямую связана с безопасностью и процветанием Канады и поддерживает международный порядок. Она отметила, что поражение Украины несет риски для всего мирового сообщества. Ранее Кристин Лагард сообщила, что изъятие российских активов, которое обсуждается на уровне Европейской комиссии (ЕК), является сложным моментом, имеющим свои юридические последствия. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони также озвучила проблему использования замороженных российских активов для восстановления Украины из-за юридических сложностей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...