Вице-премьер Канады призвала захватить активы Центробанка РФ

17 марта 2024 в 21:32 Размер текста - 17 +

Активы ЦБ необходимо использовать для восстановления Украины, считает Христя Фриланд Фото: Антон Белицкий новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Вице-премьер и министр финансов Канады Христя Фриланд предложила использовать замороженные активы Центрального банка РФ для восстановления Украины, несмотря на возможные правовые и дипломатические проблемы. По ее словам, поражение Украины несет риски для всего мира. «Цель: убедить уставших от конфликта союзников захватить активы российского центрального банка, а затем направить эти богатства на восстановление Украины», — заявила Фриланд в беседе с Politico . По ее словам, стабильность Украины напрямую связана с безопасностью и процветанием Канады и поддерживает международный порядок. Она отметила, что поражение Украины несет риски для всего мирового сообщества. Ранее Кристин Лагард сообщила, что изъятие российских активов, которое обсуждается на уровне Европейской комиссии (ЕК), является сложным моментом, имеющим свои юридические последствия. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони также озвучила проблему использования замороженных российских активов для восстановления Украины из-за юридических сложностей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вице-премьер и министр финансов Канады Христя Фриланд предложила использовать замороженные активы Центрального банка РФ для восстановления Украины, несмотря на возможные правовые и дипломатические проблемы. По ее словам, поражение Украины несет риски для всего мира. «Цель: убедить уставших от конфликта союзников захватить активы российского центрального банка, а затем направить эти богатства на восстановление Украины», — заявила Фриланд в беседе с Politico. По ее словам, стабильность Украины напрямую связана с безопасностью и процветанием Канады и поддерживает международный порядок. Она отметила, что поражение Украины несет риски для всего мирового сообщества. Ранее Кристин Лагард сообщила, что изъятие российских активов, которое обсуждается на уровне Европейской комиссии (ЕК), является сложным моментом, имеющим свои юридические последствия. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони также озвучила проблему использования замороженных российских активов для восстановления Украины из-за юридических сложностей.