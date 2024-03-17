В России завершились выборы президента РФ

Голосование в Калининградской области завершилось в 20.00 (21.00 по московскому времени). В данном регионе выборы заканчиваются позже других городов.
По информации ЦИК, количество зарегистрированных избирателей в Калининградской области на 1 января 2024 года достигло 839 361 человека, среди которых больше восьми тысяч — те, кто голосует впервые. Заявления на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) подали 68 071 человек.
В ЦИК сообщили, что явка избирателей на выборах президента России в Калининградской области составляет более 62%, это 480 857 избирателей. «Дистанционно проголосовали 61 579 избирателей, или 91% из тех, кто подал заявление», — добавило ведомство.
Ранее сообщалось, что на Дальнем Востоке завершилось голосование на выборах президента России. Последними избирательные участки закрылись в Республике Бурятия.
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