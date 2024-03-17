В России завершились выборы президента РФ

17 марта 2024 в 23:00 Размер текста - 17 +

Заявления на участие в ДЭГ подали 68 071 человек Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Голосование в Калининградской области завершилось в 20.00 (21.00 по московскому времени). В данном регионе выборы заканчиваются позже других городов. По информации ЦИК, количество зарегистрированных избирателей в Калининградской области на 1 января 2024 года достигло 839 361 человека, среди которых больше восьми тысяч — те, кто голосует впервые. Заявления на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) подали 68 071 человек. В ЦИК сообщили, что явка избирателей на выборах президента России в Калининградской области составляет более 62%, это 480 857 избирателей. «Дистанционно проголосовали 61 579 избирателей, или 91% из тех, кто подал заявление», — добавило ведомство. Ранее сообщалось, что на Дальнем Востоке завершилось голосование на выборах президента России. Последними избирательные участки закрылись в Республике Бурятия. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Голосование в Калининградской области завершилось в 20.00 (21.00 по московскому времени). В данном регионе выборы заканчиваются позже других городов. По информации ЦИК, количество зарегистрированных избирателей в Калининградской области на 1 января 2024 года достигло 839 361 человека, среди которых больше восьми тысяч — те, кто голосует впервые. Заявления на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) подали 68 071 человек. В ЦИК сообщили, что явка избирателей на выборах президента России в Калининградской области составляет более 62%, это 480 857 избирателей. «Дистанционно проголосовали 61 579 избирателей, или 91% из тех, кто подал заявление», — добавило ведомство. Ранее сообщалось, что на Дальнем Востоке завершилось голосование на выборах президента России. Последними избирательные участки закрылись в Республике Бурятия.