Политика Выборы МИД РФ подсчитал, сколько россиян проголосовали за границей МИД РФ: в президентских выборах проголосовали почти 250 тысяч россиян за рубежом 17 марта 2024 в 22:00 Размер текста - 17 + Евгений Иванов сообщил, что количество проголосовавших россиян выросло почти до 250 тысяч Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году По ситуации на 18:00 (по мск) за российского президента проголосовали 249 806 человек за рубежом. Такие данные приводит председатель Комиссии МИД РФ по выборам Евгений Иванов. «По состоянию на 18:00 с учетом досрочного и трехдневного голосования. Это Кипр. Тайланд, Южная Осетия. Общее количество проголосовавших уже составило 249 806 человек», — заявил Иванов. Трансляция его выступления идет на youtube-канале ведомства. Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что по ситуации на 10:00 (по Мск) за российского президента проголосовали 125 428 человек за границей. По ее словам, эти цифры говорят сами за себя. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! По ситуации на 18:00 (по мск) за российского президента проголосовали 249 806 человек за рубежом. Такие данные приводит председатель Комиссии МИД РФ по выборам Евгений Иванов. «По состоянию на 18:00 с учетом досрочного и трехдневного голосования. Это Кипр. Тайланд, Южная Осетия. Общее количество проголосовавших уже составило 249 806 человек», — заявил Иванов. Трансляция его выступления идет на youtube-канале ведомства. Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что по ситуации на 10:00 (по Мск) за российского президента проголосовали 125 428 человек за границей. По ее словам, эти цифры говорят сами за себя. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям