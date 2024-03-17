МИД РФ подсчитал, сколько россиян проголосовали за границей

МИД РФ: в президентских выборах проголосовали почти 250 тысяч россиян за рубежом
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МИД России и Дом Правительства РФ. Москва, министерство иностранных дел рф, мид
Евгений Иванов сообщил, что количество проголосовавших россиян выросло почти до 250 тысяч Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

По ситуации на 18:00 (по мск) за российского президента проголосовали 249 806 человек за рубежом. Такие данные приводит председатель Комиссии МИД РФ по выборам Евгений Иванов.

«По состоянию на 18:00 с учетом досрочного и трехдневного голосования. Это Кипр. Тайланд, Южная Осетия. Общее количество проголосовавших уже составило 249 806 человек», — заявил Иванов. Трансляция его выступления идет на youtube-канале ведомства.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что по ситуации на 10:00 (по Мск) за российского президента проголосовали 125 428 человек за границей. По ее словам, эти цифры говорят сами за себя.

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По ситуации на 18:00 (по мск) за российского президента проголосовали 249 806 человек за рубежом. Такие данные приводит председатель Комиссии МИД РФ по выборам Евгений Иванов. «По состоянию на 18:00 с учетом досрочного и трехдневного голосования. Это Кипр. Тайланд, Южная Осетия. Общее количество проголосовавших уже составило 249 806 человек», — заявил Иванов. Трансляция его выступления идет на youtube-канале ведомства. Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что по ситуации на 10:00 (по Мск) за российского президента проголосовали 125 428 человек за границей. По ее словам, эти цифры говорят сами за себя.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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