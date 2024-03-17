МИД РФ подсчитал, сколько россиян проголосовали за границей

По ситуации на 18:00 (по мск) за российского президента проголосовали 249 806 человек за рубежом. Такие данные приводит председатель Комиссии МИД РФ по выборам Евгений Иванов.
«По состоянию на 18:00 с учетом досрочного и трехдневного голосования. Это Кипр. Тайланд, Южная Осетия. Общее количество проголосовавших уже составило 249 806 человек», — заявил Иванов. Трансляция его выступления идет
Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что по ситуации на 10:00 (по Мск) за российского президента проголосовали 125 428 человек за границей. По ее словам, эти цифры говорят сами за себя.
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