16 марта 2024

Baza: пермячка изучила анкеты кандидатов и подорвала петарду на УИК. Видео

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В Перми на территории УИК произошло ЧП Фото:
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Пенсионерка из Перми сначала изучила анкеты кандидатов на избирательном участке, а затем устроила взрыв. Об этом сообщил telegram-канал Baza, в распоряжении которого оказалось видео с территории УИК.

«Женщина зашла на территорию участковой избирательной комиссии в Перми в ДК имени Солдатова, изучила стенды, поговорила с охранником. Затем она пошла в туалет, где прозвучал взрыв», — передает telegram-канал Baza.

По данным канала, 64-летней пенсионерке якобы оторвало руку в результате подрыва петарды. Из здания эвакуировали 50 человек.

В помещении ДК имени Солдатова расположены два УИК. Они находятся вдали от места происшествия. Голосование на этих участках к моменту инцидента было завершено, сообщили представители краевого избиркома в своем telegram-канале.

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Пенсионерка из Перми сначала изучила анкеты кандидатов на избирательном участке, а затем устроила взрыв. Об этом сообщил telegram-канал Baza, в распоряжении которого оказалось видео с территории УИК. «Женщина зашла на территорию участковой избирательной комиссии в Перми в ДК имени Солдатова, изучила стенды, поговорила с охранником. Затем она пошла в туалет, где прозвучал взрыв», — передает telegram-канал Baza. По данным канала, 64-летней пенсионерке якобы оторвало руку в результате подрыва петарды. Из здания эвакуировали 50 человек. В помещении ДК имени Солдатова расположены два УИК. Они находятся вдали от места происшествия. Голосование на этих участках к моменту инцидента было завершено, сообщили представители краевого избиркома в своем telegram-канале.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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