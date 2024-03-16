Пенсионерка из Перми сначала изучила анкеты кандидатов на избирательном участке, а затем устроила взрыв. Об этом сообщил telegram-канал Baza, в распоряжении которого оказалось видео с территории УИК.
«Женщина зашла на территорию участковой избирательной комиссии в Перми в ДК имени Солдатова, изучила стенды, поговорила с охранником. Затем она пошла в туалет, где прозвучал взрыв», — передает telegram-канал Baza.
По данным канала, 64-летней пенсионерке якобы оторвало руку в результате подрыва петарды. Из здания эвакуировали 50 человек.
В помещении ДК имени Солдатова расположены два УИК. Они находятся вдали от места происшествия. Голосование на этих участках к моменту инцидента было завершено, сообщили представители краевого избиркома в своем telegram-канале.
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