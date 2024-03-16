Baza: пермячка изучила анкеты кандидатов и подорвала петарду на УИК. Видео

17 марта 2024 в 22:12 Размер текста - 17 +

В Перми на территории УИК произошло ЧП Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Пенсионерка из Перми сначала изучила анкеты кандидатов на избирательном участке, а затем устроила взрыв. Об этом сообщил telegram-канал Baza, в распоряжении которого оказалось видео с территории УИК. «Женщина зашла на территорию участковой избирательной комиссии в Перми в ДК имени Солдатова, изучила стенды, поговорила с охранником. Затем она пошла в туалет, где прозвучал взрыв», — передает telegram-канал Baza. По данным канала, 64-летней пенсионерке якобы оторвало руку в результате подрыва петарды. Из здания эвакуировали 50 человек. В помещении ДК имени Солдатова расположены два УИК. Они находятся вдали от места происшествия. Голосование на этих участках к моменту инцидента было завершено, сообщили представители краевого избиркома в своем telegram-канале. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пенсионерка из Перми сначала изучила анкеты кандидатов на избирательном участке, а затем устроила взрыв. Об этом сообщил telegram-канал Baza, в распоряжении которого оказалось видео с территории УИК. «Женщина зашла на территорию участковой избирательной комиссии в Перми в ДК имени Солдатова, изучила стенды, поговорила с охранником. Затем она пошла в туалет, где прозвучал взрыв», — передает telegram-канал Baza. По данным канала, 64-летней пенсионерке якобы оторвало руку в результате подрыва петарды. Из здания эвакуировали 50 человек. В помещении ДК имени Солдатова расположены два УИК. Они находятся вдали от места происшествия. Голосование на этих участках к моменту инцидента было завершено, сообщили представители краевого избиркома в своем telegram-канале.