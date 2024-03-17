17 марта 2024

СПЧ признал выборы в РФ состоявшимися

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Избирательный участок. Тюмень , выборы, голосование, выборы 2024
С 15 по 17 марта прошли выборы президента РФ Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

Президентские выборы в России состоялись, а избирательные права граждан и кандидатов были соблюдены. Об этом сообщается в заявлении временной рабочей группы Совета по правам человека (СПЧ).

«Мониторинговая рабочая группа совета считает, что выборы состоялись, а избирательные права граждан и кандидатов соблюдались в соответствии с действующим законодательством. Законность и порядок были соблюдены», — говорится в документе СПЧ, которое есть в распоряжении РИА Новостей.

С 15 по 17 марта в России прошли выборы президента. В связи с этим агентство URA.RU подготовило материал, в котором рассказало, как прошли три дня выборов на территории РФ. По предварительным результатам Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и Фонда «Общественное мнение» (ФОМ), в выборах победил самовыдвиженец Владимир Путин. Результат составил 87%.

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Президентские выборы в России состоялись, а избирательные права граждан и кандидатов были соблюдены. Об этом сообщается в заявлении временной рабочей группы Совета по правам человека (СПЧ). «Мониторинговая рабочая группа совета считает, что выборы состоялись, а избирательные права граждан и кандидатов соблюдались в соответствии с действующим законодательством. Законность и порядок были соблюдены», — говорится в документе СПЧ, которое есть в распоряжении РИА Новостей. С 15 по 17 марта в России прошли выборы президента. В связи с этим агентство URA.RU подготовило материал, в котором рассказало, как прошли три дня выборов на территории РФ. По предварительным результатам Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и Фонда «Общественное мнение» (ФОМ), в выборах победил самовыдвиженец Владимир Путин. Результат составил 87%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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