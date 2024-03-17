СПЧ признал выборы в РФ состоявшимися

18 марта 2024 в 00:10 Размер текста - 17 +

С 15 по 17 марта прошли выборы президента РФ Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Президентские выборы в России состоялись, а избирательные права граждан и кандидатов были соблюдены. Об этом сообщается в заявлении временной рабочей группы Совета по правам человека (СПЧ). «Мониторинговая рабочая группа совета считает, что выборы состоялись, а избирательные права граждан и кандидатов соблюдались в соответствии с действующим законодательством. Законность и порядок были соблюдены», — говорится в документе СПЧ, которое есть в распоряжении РИА Новостей. С 15 по 17 марта в России прошли выборы президента. В связи с этим агентство URA.RU подготовило материал, в котором рассказало, как прошли три дня выборов на территории РФ. По предварительным результатам Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и Фонда «Общественное мнение» (ФОМ), в выборах победил самовыдвиженец Владимир Путин. Результат составил 87%. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президентские выборы в России состоялись, а избирательные права граждан и кандидатов были соблюдены. Об этом сообщается в заявлении временной рабочей группы Совета по правам человека (СПЧ). «Мониторинговая рабочая группа совета считает, что выборы состоялись, а избирательные права граждан и кандидатов соблюдались в соответствии с действующим законодательством. Законность и порядок были соблюдены», — говорится в документе СПЧ, которое есть в распоряжении РИА Новостей. С 15 по 17 марта в России прошли выборы президента. В связи с этим агентство URA.RU подготовило материал, в котором рассказало, как прошли три дня выборов на территории РФ. По предварительным результатам Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и Фонда «Общественное мнение» (ФОМ), в выборах победил самовыдвиженец Владимир Путин. Результат составил 87%.