Путин лидирует на выборах президента в Свердловской области

Кандидат в президенты Владимир Путин набирает в Свердловской области 77,7% голосов на выборах. Таковы данные региональной избирательной комиссии по итогам обработки отчетов 14 территориально избирательных комиссий из 81 на 21:18 по московскому времени 17 марта.
«Владимир Путин — 77,76% (310 066 проголосовавших), Владислав Даванков — 10,80% (43058), Николай Харитонов — 4,43% (17655), Леонид Слуцкий — 3,88% (15489)», — следует из данных на сайте облизбиркома. Выборы президента проходили в Свердловской области с 15 по 17 марта. Окончательные данные по явке и результатам голосования в региональном избиркоме обещают дать днем 18 марта. О том, как проходит избирательная кампания, URA.RU рассказывает в онлайн-трансляции.
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