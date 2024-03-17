Путин лидирует на выборах президента в Свердловской области

18 марта 2024 в 00:09 Размер текста - 17 +

Владимир Путин набрал 77,7% голосов Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Кандидат в президенты Владимир Путин набирает в Свердловской области 77,7% голосов на выборах. Таковы данные региональной избирательной комиссии по итогам обработки отчетов 14 территориально избирательных комиссий из 81 на 21:18 по московскому времени 17 марта. «Владимир Путин — 77,76% (310 066 проголосовавших), Владислав Даванков — 10,80% (43058), Николай Харитонов — 4,43% (17655), Леонид Слуцкий — 3,88% (15489)», — следует из данных на сайте облизбиркома. Выборы президента проходили в Свердловской области с 15 по 17 марта. Окончательные данные по явке и результатам голосования в региональном избиркоме обещают дать днем 18 марта. О том, как проходит избирательная кампания, URA.RU рассказывает в онлайн-трансляции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Кандидат в президенты Владимир Путин набирает в Свердловской области 77,7% голосов на выборах. Таковы данные региональной избирательной комиссии по итогам обработки отчетов 14 территориально избирательных комиссий из 81 на 21:18 по московскому времени 17 марта. «Владимир Путин — 77,76% (310 066 проголосовавших), Владислав Даванков — 10,80% (43058), Николай Харитонов — 4,43% (17655), Леонид Слуцкий — 3,88% (15489)», — следует из данных на сайте облизбиркома. Выборы президента проходили в Свердловской области с 15 по 17 марта. Окончательные данные по явке и результатам голосования в региональном избиркоме обещают дать днем 18 марта. О том, как проходит избирательная кампания, URA.RU рассказывает в онлайн-трансляции.