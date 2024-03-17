17 марта 2024

Путин лидирует на выборах президента в Свердловской области

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Владимир Путин на послании Федеральному Собранию РФ. Москва, путин владимир
Владимир Путин набрал 77,7% голосов Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

Кандидат в президенты Владимир Путин набирает в Свердловской области 77,7% голосов на выборах. Таковы данные региональной избирательной комиссии по итогам обработки отчетов 14 территориально избирательных комиссий из 81 на 21:18 по московскому времени 17 марта.

«Владимир Путин — 77,76% (310 066 проголосовавших), Владислав Даванков — 10,80% (43058), Николай Харитонов — 4,43% (17655), Леонид Слуцкий — 3,88% (15489)», — следует из данных на сайте облизбиркома. Выборы президента проходили в Свердловской области с 15 по 17 марта. Окончательные данные по явке и результатам голосования в региональном избиркоме обещают дать днем 18 марта. О том, как проходит избирательная кампания, URA.RU рассказывает в онлайн-трансляции.

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Кандидат в президенты Владимир Путин набирает в Свердловской области 77,7% голосов на выборах. Таковы данные региональной избирательной комиссии по итогам обработки отчетов 14 территориально избирательных комиссий из 81 на 21:18 по московскому времени 17 марта. «Владимир Путин — 77,76% (310 066 проголосовавших), Владислав Даванков — 10,80% (43058), Николай Харитонов — 4,43% (17655), Леонид Слуцкий — 3,88% (15489)», — следует из данных на сайте облизбиркома. Выборы президента проходили в Свердловской области с 15 по 17 марта. Окончательные данные по явке и результатам голосования в региональном избиркоме обещают дать днем 18 марта. О том, как проходит избирательная кампания, URA.RU рассказывает в онлайн-трансляции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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