17 марта 2024
16 марта 2024

Махонин поблагодарил пермяков за активность на выборах

© Служба новостей «URA.RU»
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Махонин на избирательном участке в ДК Молодежи. Пермь, дмитрий махонин
Махонин назвал выборы честными и открытыми Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поблагодарил жителей, которые проголосовали с рекордной явкой на выборах президента страны. Об этом глава региона рассказал в своем telegram-канале.

«В Прикамье проголосовали по данным на вечер 17 марта 78% избирателей. Это более 1,5 миллиона человек. Спасибо каждому, кто в эти три дня пришел на избирательный участок, проголосовал дистанционно — вы показали пример неравнодушного отношения к родной стране и ее будущему», — поблагодарил пермяков Махонин.

Махонин подчеркнул, что выборы в крае прошли честно, открыто и легитимно. Он добавил, что подсчет голосов еще продолжается.

Ранее Махонин призвал чиновников в дни выборов президента 15—17 марта быть на рабочих местах или «как минимум в доступности». Сам губернатор голосовал в обновленном Дворце молодежи. Для этого глава региона воспользовался технологией «Мобильный избиратель», которая позволяет выбрать удобный для себя участок.

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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поблагодарил жителей, которые проголосовали с рекордной явкой на выборах президента страны. Об этом глава региона рассказал в своем telegram-канале. «В Прикамье проголосовали по данным на вечер 17 марта 78% избирателей. Это более 1,5 миллиона человек. Спасибо каждому, кто в эти три дня пришел на избирательный участок, проголосовал дистанционно — вы показали пример неравнодушного отношения к родной стране и ее будущему», — поблагодарил пермяков Махонин. Махонин подчеркнул, что выборы в крае прошли честно, открыто и легитимно. Он добавил, что подсчет голосов еще продолжается. Ранее Махонин призвал чиновников в дни выборов президента 15—17 марта быть на рабочих местах или «как минимум в доступности». Сам губернатор голосовал в обновленном Дворце молодежи. Для этого глава региона воспользовался технологией «Мобильный избиратель», которая позволяет выбрать удобный для себя участок.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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