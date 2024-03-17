Махонин поблагодарил пермяков за активность на выборах

18 марта 2024 в 00:50 Размер текста - 17 +

Махонин назвал выборы честными и открытыми Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поблагодарил жителей, которые проголосовали с рекордной явкой на выборах президента страны. Об этом глава региона рассказал в своем telegram-канале. «В Прикамье проголосовали по данным на вечер 17 марта 78% избирателей. Это более 1,5 миллиона человек. Спасибо каждому, кто в эти три дня пришел на избирательный участок, проголосовал дистанционно — вы показали пример неравнодушного отношения к родной стране и ее будущему», — поблагодарил пермяков Махонин. Махонин подчеркнул, что выборы в крае прошли честно, открыто и легитимно. Он добавил, что подсчет голосов еще продолжается. Ранее Махонин призвал чиновников в дни выборов президента 15—17 марта быть на рабочих местах или «как минимум в доступности». Сам губернатор голосовал в обновленном Дворце молодежи. Для этого глава региона воспользовался технологией «Мобильный избиратель», которая позволяет выбрать удобный для себя участок. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поблагодарил жителей, которые проголосовали с рекордной явкой на выборах президента страны. Об этом глава региона рассказал в своем telegram-канале. «В Прикамье проголосовали по данным на вечер 17 марта 78% избирателей. Это более 1,5 миллиона человек. Спасибо каждому, кто в эти три дня пришел на избирательный участок, проголосовал дистанционно — вы показали пример неравнодушного отношения к родной стране и ее будущему», — поблагодарил пермяков Махонин. Махонин подчеркнул, что выборы в крае прошли честно, открыто и легитимно. Он добавил, что подсчет голосов еще продолжается. Ранее Махонин призвал чиновников в дни выборов президента 15—17 марта быть на рабочих местах или «как минимум в доступности». Сам губернатор голосовал в обновленном Дворце молодежи. Для этого глава региона воспользовался технологией «Мобильный избиратель», которая позволяет выбрать удобный для себя участок.