Подписчики обвинили блогера Лещева, потерявшего жену в ДТП, в опасном вождении

18 марта 2024 в 03:20 Размер текста - 17 +

Блогер заявил, что ощущения от езды на Porsche со скоростью 140 км/ч такие же, как от 50 км/ч на другом авто Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Подписчики блогера Александра Лещева из Краснотурьинска (Свердловская область), чья жена погибла в ДТП с автобусом на Серовском тракте, обвинили его в опасном вождении. Мужчина разогнался до скорости 140 километров в час на автомобиле Porsche Panamera и опубликовал видео в своих соцсетях. «В смысле? Кто где гоняет? Вы хоть раз ездили на автомобиле Porsche Panamera? На нем ты едешь 130—140 км/ч, и ощущение такое же, как вы едете на своих автомобилях со скоростью 50 км/ч. Я еду в спорткаре, резина 315-я, машина обслужена полностью», — заявил блогер на своей странице в Instagram (запрещенная соцсеть, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). Лещев рассказал, что 15 ноября 2023 года, когда в ДТП погибла его 28-летняя жена Виктория Лещева, он доехал до Екатеринбурга из Краснотурьинска за два часа. «Вот там я гнал, там было на спидометре 270—290, под 300. Вот там я гнал, а тут я не гоняю!» — заявил блогер. В начале марта он уехал в отпуск в Египет, где его заметили в пьяном виде на дороге. По его словам, так он «разгружал голову». Сейчас Лещев планирует переехать в Екатеринбург вместе с несовершеннолетней дочерью. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписчики блогера Александра Лещева из Краснотурьинска (Свердловская область), чья жена погибла в ДТП с автобусом на Серовском тракте, обвинили его в опасном вождении. Мужчина разогнался до скорости 140 километров в час на автомобиле Porsche Panamera и опубликовал видео в своих соцсетях. «В смысле? Кто где гоняет? Вы хоть раз ездили на автомобиле Porsche Panamera? На нем ты едешь 130—140 км/ч, и ощущение такое же, как вы едете на своих автомобилях со скоростью 50 км/ч. Я еду в спорткаре, резина 315-я, машина обслужена полностью», — заявил блогер на своей странице в Instagram (запрещенная соцсеть, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). Лещев рассказал, что 15 ноября 2023 года, когда в ДТП погибла его 28-летняя жена Виктория Лещева, он доехал до Екатеринбурга из Краснотурьинска за два часа. «Вот там я гнал, там было на спидометре 270—290, под 300. Вот там я гнал, а тут я не гоняю!» — заявил блогер. В начале марта он уехал в отпуск в Египет, где его заметили в пьяном виде на дороге. По его словам, так он «разгружал голову». Сейчас Лещев планирует переехать в Екатеринбург вместе с несовершеннолетней дочерью.