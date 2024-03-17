Путин заговорил о смертной казни в ходе выступления в Гостином дворе

18 марта 2024 в 02:20 Размер текста - 17 +

Путин заявил, что к предателям будут относиться как в зоне боевых действий Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент России Владимир Путин заявил, что в стране нет смертной казни, но к предателям будут относиться как в зоне боевых действий. Об этом глава государства заявил в ходе общения с журналистами. «У нас нет смертной казни. Но мы к этим людям [предателям] будем всегда относится как к людям с оружием. Всем правоохранительным органам будет дано соответствующие указание», — подчеркнул российский лидер. Трансляция велась на телеканале «Россия 24». Он напомнил, что во Вторую мировую были власовцы, а «чем они закончили — хорошо известно». По его словам, сейчас есть такие же люди, которые воюют на стороне неонацистов. Путин сообщил, что по оценкам, общая численность четырех групп под 2,5 тысячи человек. Президент добавил, что их бросают на границу России на «мясные штурмы». При этом, они имеют большие потери — до 800 человек. «Мы не дадим им покоя», — резюмировал Путин. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин заявил, что в стране нет смертной казни, но к предателям будут относиться как в зоне боевых действий. Об этом глава государства заявил в ходе общения с журналистами. «У нас нет смертной казни. Но мы к этим людям [предателям] будем всегда относится как к людям с оружием. Всем правоохранительным органам будет дано соответствующие указание», — подчеркнул российский лидер. Трансляция велась на телеканале «Россия 24». Он напомнил, что во Вторую мировую были власовцы, а «чем они закончили — хорошо известно». По его словам, сейчас есть такие же люди, которые воюют на стороне неонацистов. Путин сообщил, что по оценкам, общая численность четырех групп под 2,5 тысячи человек. Президент добавил, что их бросают на границу России на «мясные штурмы». При этом, они имеют большие потери — до 800 человек. «Мы не дадим им покоя», — резюмировал Путин.