17 марта 2024

Путин не исключил создания санитарной зоны на принадлежащей Украине территории

© Служба новостей «URA.RU»
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Президент России Владимир Путин на пленарной сессии "Форума будущих технологий". Москва, путин владимир
Путин ответил на вопрос о возможном присоединении Харьковской области к РФ Фото:

Президент России Владимир Путин не исключил, что стране придется создать санитарную зону на территориях, подчиненных киевскому режиму. Об этом он заявил в ходе общения с журналистами.

«Не исключаю, что нам придется в какой-то момент создать определенную санитарную зону на территориях, подчиненных киевскому режиму», — заявил Владимир Путин. Так он ответил на вопрос о возможности присоединения Харьковской области. Трансляция мероприятия велась на телеканале «Россия 24».

Он добавил, что глубина санитарной зоны будет такой, чтобы сложно было преодолеть средствам поражения. Прежде всего иностранного производства.

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Президент России Владимир Путин не исключил, что стране придется создать санитарную зону на территориях, подчиненных киевскому режиму. Об этом он заявил в ходе общения с журналистами. «Не исключаю, что нам придется в какой-то момент создать определенную санитарную зону на территориях, подчиненных киевскому режиму», — заявил Владимир Путин. Так он ответил на вопрос о возможности присоединения Харьковской области. Трансляция мероприятия велась на телеканале «Россия 24». Он добавил, что глубина санитарной зоны будет такой, чтобы сложно было преодолеть средствам поражения. Прежде всего иностранного производства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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