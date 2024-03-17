Путин не исключил создания санитарной зоны на принадлежащей Украине территории

18 марта 2024 в 02:37 Размер текста - 17 +

Путин ответил на вопрос о возможном присоединении Харьковской области к РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин не исключил, что стране придется создать санитарную зону на территориях, подчиненных киевскому режиму. Об этом он заявил в ходе общения с журналистами. «Не исключаю, что нам придется в какой-то момент создать определенную санитарную зону на территориях, подчиненных киевскому режиму», — заявил Владимир Путин. Так он ответил на вопрос о возможности присоединения Харьковской области. Трансляция мероприятия велась на телеканале «Россия 24». Он добавил, что глубина санитарной зоны будет такой, чтобы сложно было преодолеть средствам поражения. Прежде всего иностранного производства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин не исключил, что стране придется создать санитарную зону на территориях, подчиненных киевскому режиму. Об этом он заявил в ходе общения с журналистами. «Не исключаю, что нам придется в какой-то момент создать определенную санитарную зону на территориях, подчиненных киевскому режиму», — заявил Владимир Путин. Так он ответил на вопрос о возможности присоединения Харьковской области. Трансляция мероприятия велась на телеканале «Россия 24». Он добавил, что глубина санитарной зоны будет такой, чтобы сложно было преодолеть средствам поражения. Прежде всего иностранного производства.