17 марта 2024
16 марта 2024

В Тюменской области подскочили цены на вторичное жилье

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт на тему недвижимость. Курган, балконы, ипотека, вторичное жилье, дом, многоквартирный дом, квартиры, вторжилье
В Тюменской области за год упал спрос на вторичное жилье Фото:

В Тюменской области за год на 10% выросла стоимость квартир на вторичном рынке жилья. Об этом URA.RU сообщил руководитель направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Еремкин.

«Средняя стоимость квартир на вторичном рынке жилья Тюменской области за год повысилась на 10%. Цена поднялась с 4,9 до 5,4 миллиона рублей», — рассказал Еремкин журналисту URA.RU.

В Тюменской области в феврале этого года особенно велика была экспозиция квартир в новостройках (60,8 тысячи вариантов). При этом чаще всего пользователи платформы «Авито» из региона обращали внимание на вторичное жилье, хотя их активность за год сократилась на 23%.

В регионе за год увеличилась стоимость на однокомнатные квартиры в сегменте вторичного жилья. Цена поднялась до 4,8 миллиона рублей

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В Тюменской области за год на 10% выросла стоимость квартир на вторичном рынке жилья. Об этом URA.RU сообщил руководитель направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Еремкин. «Средняя стоимость квартир на вторичном рынке жилья Тюменской области за год повысилась на 10%. Цена поднялась с 4,9 до 5,4 миллиона рублей», — рассказал Еремкин журналисту URA.RU. В Тюменской области в феврале этого года особенно велика была экспозиция квартир в новостройках (60,8 тысячи вариантов). При этом чаще всего пользователи платформы «Авито» из региона обращали внимание на вторичное жилье, хотя их активность за год сократилась на 23%. В регионе за год увеличилась стоимость на однокомнатные квартиры в сегменте вторичного жилья. Цена поднялась до 4,8 миллиона рублей
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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