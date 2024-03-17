В Тюменской области подскочили цены на вторичное жилье

В Тюменской области за год на 10% выросла стоимость квартир на вторичном рынке жилья. Об этом URA.RU сообщил руководитель направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Еремкин.
«Средняя стоимость квартир на вторичном рынке жилья Тюменской области за год повысилась на 10%. Цена поднялась с 4,9 до 5,4 миллиона рублей», — рассказал Еремкин журналисту URA.RU.
В Тюменской области в феврале этого года особенно велика была экспозиция квартир в новостройках (60,8 тысячи вариантов). При этом чаще всего пользователи платформы «Авито» из региона обращали внимание на вторичное жилье, хотя их активность за год сократилась на 23%.
В регионе за год увеличилась стоимость на однокомнатные квартиры в сегменте вторичного жилья. Цена поднялась до 4,8 миллиона рублей
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