В Тюменской области подскочили цены на вторичное жилье

18 марта 2024 в 03:37 Размер текста - 17 +

В Тюменской области за год упал спрос на вторичное жилье Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тюменской области за год на 10% выросла стоимость квартир на вторичном рынке жилья. Об этом URA.RU сообщил руководитель направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Еремкин. «Средняя стоимость квартир на вторичном рынке жилья Тюменской области за год повысилась на 10%. Цена поднялась с 4,9 до 5,4 миллиона рублей», — рассказал Еремкин журналисту URA.RU. В Тюменской области в феврале этого года особенно велика была экспозиция квартир в новостройках (60,8 тысячи вариантов). При этом чаще всего пользователи платформы «Авито» из региона обращали внимание на вторичное жилье, хотя их активность за год сократилась на 23%. В регионе за год увеличилась стоимость на однокомнатные квартиры в сегменте вторичного жилья. Цена поднялась до 4,8 миллиона рублей Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюменской области за год на 10% выросла стоимость квартир на вторичном рынке жилья. Об этом URA.RU сообщил руководитель направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Еремкин. «Средняя стоимость квартир на вторичном рынке жилья Тюменской области за год повысилась на 10%. Цена поднялась с 4,9 до 5,4 миллиона рублей», — рассказал Еремкин журналисту URA.RU. В Тюменской области в феврале этого года особенно велика была экспозиция квартир в новостройках (60,8 тысячи вариантов). При этом чаще всего пользователи платформы «Авито» из региона обращали внимание на вторичное жилье, хотя их активность за год сократилась на 23%. В регионе за год увеличилась стоимость на однокомнатные квартиры в сегменте вторичного жилья. Цена поднялась до 4,8 миллиона рублей