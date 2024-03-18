Путин пожелал, чтобы в политике было больше женщин

18 марта 2024 в 03:12 Размер текста - 17 +

Путин считает, чем больше женщин в руководящих органах, тем лучше Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Мы будем стремиться, чтобы женщин на руководящих должностях в политике было куда больше. Об этом заявил кандидат в президенты РФ, действующий глава государства Владимир Путин, отвечая на вопрос журналиста URA.RU. «У нас и в правительстве мало женщин, но вы знаете, мы же все-таки при принятии таких кадровых решений руководствуемся не гендерными соображениями, а исходим из личных деловых качеств, профессиональной подготовки. Конечно, я лично считаю, чем больше женщин в руководящих органах — муниципальных, региональных, федеральных, там лучше. Будем к этому стремиться», — заявил Владимир Путин. Владимир Путин дал понять, что от женщин напрямую зависит история государства. Он подчеркнул, что им предстоит справиться с тем вызовом, который стоит перед Россией — сохранение страны и ее будущего. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мы будем стремиться, чтобы женщин на руководящих должностях в политике было куда больше. Об этом заявил кандидат в президенты РФ, действующий глава государства Владимир Путин, отвечая на вопрос журналиста URA.RU. «У нас и в правительстве мало женщин, но вы знаете, мы же все-таки при принятии таких кадровых решений руководствуемся не гендерными соображениями, а исходим из личных деловых качеств, профессиональной подготовки. Конечно, я лично считаю, чем больше женщин в руководящих органах — муниципальных, региональных, федеральных, там лучше. Будем к этому стремиться», — заявил Владимир Путин. Владимир Путин дал понять, что от женщин напрямую зависит история государства. Он подчеркнул, что им предстоит справиться с тем вызовом, который стоит перед Россией — сохранение страны и ее будущего.