Путин пожелал, чтобы в политике было больше женщин

Мы будем стремиться, чтобы женщин на руководящих должностях в политике было куда больше. Об этом заявил кандидат в президенты РФ, действующий глава государства Владимир Путин, отвечая на вопрос журналиста URA.RU.
«У нас и в правительстве мало женщин, но вы знаете, мы же все-таки при принятии таких кадровых решений руководствуемся не гендерными соображениями, а исходим из личных деловых качеств, профессиональной подготовки. Конечно, я лично считаю, чем больше женщин в руководящих органах — муниципальных, региональных, федеральных, там лучше. Будем к этому стремиться», — заявил Владимир Путин.
Владимир Путин дал понять, что от женщин напрямую зависит история государства. Он подчеркнул, что им предстоит справиться с тем вызовом, который стоит перед Россией — сохранение страны и ее будущего.
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