Песков заявил, что определена страна, куда полетит президент РФ после выборов

О визите сообщат дополнительно, говорит Песков
новость из сюжетаВыборы президента России в 2024 году
Страна, куда полетит президент России после выборов, определена. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы сообщим об этом визите своевременно. Он известен», — заявил Песков журналистам РИА Новости.
Действующий президент России Владимир Путин по окончанию выборов президента России провел для журналистов пресс-конференцию, на которой заявил, что Франция еще могла бы сыграть свою роль в мирном урегулировании конфликта на Украине, пишет RT.
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