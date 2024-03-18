Песков заявил, что определена страна, куда полетит президент РФ после выборов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной старту конкурса медиа-грантов РГО. Москва, песков дмитрий
О визите сообщат дополнительно, говорит Песков Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

Страна, куда полетит президент России после выборов, определена. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы сообщим об этом визите своевременно. Он известен», — заявил Песков журналистам РИА Новости.

Действующий президент России Владимир Путин по окончанию выборов президента России провел для журналистов пресс-конференцию, на которой заявил, что Франция еще могла бы сыграть свою роль в мирном урегулировании конфликта на Украине, пишет RT.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Страна, куда полетит президент России после выборов, определена. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Мы сообщим об этом визите своевременно. Он известен», — заявил Песков журналистам РИА Новости. Действующий президент России Владимир Путин по окончанию выборов президента России провел для журналистов пресс-конференцию, на которой заявил, что Франция еще могла бы сыграть свою роль в мирном урегулировании конфликта на Украине, пишет RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...