Минэнерго Украины не продлит контракт с «Газпромом»

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Украина отказалась продлевать контракт на транзит российского газа Фото:

Украина не планирует продлевать контракт на транзит газа с «Газпромом» после 2024 года, сообщил министр энергетики страны Герман Галущенко. Решение основано на стремлении к усилению энергетической независимости.

«Я могу подтвердить, что мы не планируем заключать никакие дополнительные соглашения или пролонгировать действие этого соглашения», — сказал Галущенко. Его заявление было опубликовано на официальном сайте кабинета министров Украины.

Министр упомянул, что в 2023 году был проведен стресс-тест системы, который показал способность газотранспортной системы и подземных хранилищ работать без российского транзита. Украина активно работает над усилением своей энергетической безопасности, в том числе через увеличение внутренней газодобычи.

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Украина не планирует продлевать контракт на транзит газа с «Газпромом» после 2024 года, сообщил министр энергетики страны Герман Галущенко. Решение основано на стремлении к усилению энергетической независимости. «Я могу подтвердить, что мы не планируем заключать никакие дополнительные соглашения или пролонгировать действие этого соглашения», — сказал Галущенко. Его заявление было опубликовано на официальном сайте кабинета министров Украины. Министр упомянул, что в 2023 году был проведен стресс-тест системы, который показал способность газотранспортной системы и подземных хранилищ работать без российского транзита. Украина активно работает над усилением своей энергетической безопасности, в том числе через увеличение внутренней газодобычи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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