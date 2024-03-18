Минэнерго Украины не продлит контракт с «Газпромом»

Украина не планирует продлевать контракт на транзит газа с «Газпромом» после 2024 года, сообщил министр энергетики страны Герман Галущенко. Решение основано на стремлении к усилению энергетической независимости.
«Я могу подтвердить, что мы не планируем заключать никакие дополнительные соглашения или пролонгировать действие этого соглашения», — сказал Галущенко. Его заявление было опубликовано на официальном сайте кабинета министров Украины.
Министр упомянул, что в 2023 году был проведен стресс-тест системы, который показал способность газотранспортной системы и подземных хранилищ работать без российского транзита. Украина активно работает над усилением своей энергетической безопасности, в том числе через увеличение внутренней газодобычи.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.