17 марта 2024
16 марта 2024

В Челябинской области с рельсов сошли электровозы. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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ЧП произошло на станции Карталы Фото:

На станции Карталы в Челябинской области 17 марта ночью с рельсом сошли электровозы. Об этом сообщают очевидцы в социальной сети.

«17 марта в 00:50 на 38-м тракционном пути локомотивного депо станции Карталы в результате жесткого сцепления допущен сход электровозов № 1992/1929 и электровоза № 1208/1090А. В результате схода пострадавших нет», — сообщается в группе «Южно-Уральская магистраль ЮУЖД РЖД» в социальной сети «ВКонтакте». Причины ЧП устанавливаются.

Редакция URA.RU отправила запрос в пресс-службу Южно-Уральской железной дороги. Комментарий будет опубликован после получения.

В Челябинской области 12 февраля на станции Бердяуш с рельсов сошел тепловоз и 14 грузовых вагонов. Машинист одного из поездов проехал на красный, в результате столкнулись два состава. Медицинское освидетельствование показало наличие алкоголя в крови машиниста тепловоза.

На станции Карталы 17 марта столкнулись два электровоза
На станции Карталы 17 марта столкнулись два электровоза

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На станции Карталы в Челябинской области 17 марта ночью с рельсом сошли электровозы. Об этом сообщают очевидцы в социальной сети. «17 марта в 00:50 на 38-м тракционном пути локомотивного депо станции Карталы в результате жесткого сцепления допущен сход электровозов № 1992/1929 и электровоза № 1208/1090А. В результате схода пострадавших нет», — сообщается в группе «Южно-Уральская магистраль ЮУЖД РЖД» в социальной сети «ВКонтакте». Причины ЧП устанавливаются. Редакция URA.RU отправила запрос в пресс-службу Южно-Уральской железной дороги. Комментарий будет опубликован после получения. В Челябинской области 12 февраля на станции Бердяуш с рельсов сошел тепловоз и 14 грузовых вагонов. Машинист одного из поездов проехал на красный, в результате столкнулись два состава. Медицинское освидетельствование показало наличие алкоголя в крови машиниста тепловоза.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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