В Челябинской области с рельсов сошли электровозы. Фото

18 марта 2024 в 07:03 Размер текста - 17 +

ЧП произошло на станции Карталы Фото: Денис Моргунов © URA.RU На станции Карталы в Челябинской области 17 марта ночью с рельсом сошли электровозы. Об этом сообщают очевидцы в социальной сети. «17 марта в 00:50 на 38-м тракционном пути локомотивного депо станции Карталы в результате жесткого сцепления допущен сход электровозов № 1992/1929 и электровоза № 1208/1090А. В результате схода пострадавших нет», — сообщается в группе «Южно-Уральская магистраль ЮУЖД РЖД» в социальной сети «ВКонтакте». Причины ЧП устанавливаются. Редакция URA.RU отправила запрос в пресс-службу Южно-Уральской железной дороги. Комментарий будет опубликован после получения. В Челябинской области 12 февраля на станции Бердяуш с рельсов сошел тепловоз и 14 грузовых вагонов. Машинист одного из поездов проехал на красный, в результате столкнулись два состава. Медицинское освидетельствование показало наличие алкоголя в крови машиниста тепловоза. На станции Карталы 17 марта столкнулись два электровоза Фото с группы «Южно-Уральская Магистраль ЮУЖД РЖД» в социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/yumrzd?z=photo-170384655_457245257%2Fwall-170384655_9433) Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На станции Карталы в Челябинской области 17 марта ночью с рельсом сошли электровозы. Об этом сообщают очевидцы в социальной сети. «17 марта в 00:50 на 38-м тракционном пути локомотивного депо станции Карталы в результате жесткого сцепления допущен сход электровозов № 1992/1929 и электровоза № 1208/1090А. В результате схода пострадавших нет», — сообщается в группе «Южно-Уральская магистраль ЮУЖД РЖД» в социальной сети «ВКонтакте». Причины ЧП устанавливаются. Редакция URA.RU отправила запрос в пресс-службу Южно-Уральской железной дороги. Комментарий будет опубликован после получения. В Челябинской области 12 февраля на станции Бердяуш с рельсов сошел тепловоз и 14 грузовых вагонов. Машинист одного из поездов проехал на красный, в результате столкнулись два состава. Медицинское освидетельствование показало наличие алкоголя в крови машиниста тепловоза.