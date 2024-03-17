На станции Карталы в Челябинской области 17 марта ночью с рельсом сошли электровозы. Об этом сообщают очевидцы в социальной сети.
«17 марта в 00:50 на 38-м тракционном пути локомотивного депо станции Карталы в результате жесткого сцепления допущен сход электровозов № 1992/1929 и электровоза № 1208/1090А. В результате схода пострадавших нет», — сообщается в группе «Южно-Уральская магистраль ЮУЖД РЖД» в социальной сети «ВКонтакте». Причины ЧП устанавливаются.
Редакция URA.RU отправила запрос в пресс-службу Южно-Уральской железной дороги. Комментарий будет опубликован после получения.
В Челябинской области 12 февраля на станции Бердяуш с рельсов сошел тепловоз и 14 грузовых вагонов. Машинист одного из поездов проехал на красный, в результате столкнулись два состава. Медицинское освидетельствование показало наличие алкоголя в крови машиниста тепловоза.
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