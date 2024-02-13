Движение поездов на станции Бердяуш в Челябинской области восстановлено

Движение поездов на стации Бердяуш Южно-Уральской железной дороги (Челябинская область), где после столкновения двух поездов были повреждены железнодорожные пути, полностью восстановлено. Об этом рассказали в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД).
«13 февраля в 22:30 местного времени открыто движение по двум путям на месте схода вагонов грузового поезда на станции Бердяуш», — говорится в сообщении пресс-службы. Пассажирские и грузовые поезда идут по своим маршрутам в штатном режиме.
По сообщение ЮУЖД, пассажиры задержанных поездов, а также люди ожидавшие свое отправление на вокзалах, были обеспечены питанием и водой. Во время ожидания в поездах системы жизнеобеспечения работали исправно.
Столкновение поездов произошло вечером 12 февраля. Один из поездов проскочил на красный сигнал светофора и столкнулся с другим составом. 12 грузовых вагонов из-за этого сошли с рельсов. В аварии никто не пострадал.
Позже выяснилось, что водитель тепловоза, устроивший аварию, был пьян. На него заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба). Движение запущено только по одному из путей.
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