Владимир Путин стал президентом России

ЦИК: россияне избрали Владимира Путина президентом России на 6 лет

18 марта 2024 в 17:21 Размер текста - 17 +

Путин набрал 87,28% голосов на выборах президента РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году На выборах президента России победил кандидат-самовыдвиженец Владимир Путин. Его результат составил 87,28% голосов избирателей. Данные подсчитали в Центральной избирательной комиссии РФ. Обработка 100% протоколов показала, что за Путина отдали свой голос 87,28% россиян (76 277 708 голосов). С таким результатом он одержал победу на президентских выборах, следует из данных на сайте ЦИК . Кандидат от партии КПРФ Николай Харитонов получил 4,31% голосов, Владислав Даванков от «Новых людей» — 3,85% голосов, сообщает ЦИК. Леонид Слуцкий от партии ЛДПР набрал 3,20% голосов. Результат голосования в 2024 году превосходит итоги выборов в 2018 году. Тогда за Владимира Путина проголосовали 76,69% избирателей при явке в 67,54%. По данным ЦИК, ранее за главу страны отдали свой голос 56,43 млн избирателей. Показатели других кандидатов были значительно ниже. Павел Грудинин от партии КПРФ тогда набрал 11,77% голосов, а Владимир Жириновский от ЛДПР — 5,65%. Также четвертое место заняла журналистка Ксения Собчак от партии «Гражданская инициатива», набрав 1,68% голосов. На пятом месте располагался лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский с 1,05% голосов, Борис Титов от «Партии Роста» занял шестое место, получив 0,76% голосов. Кроме того, Максим Сурайкин от «Коммунистов России» набрал 0,68% голосов избирателей, а лидер партии «Российский общенародный союз» Сергей Бабурин — 0,65% голосов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На выборах президента России победил кандидат-самовыдвиженец Владимир Путин. Его результат составил 87,28% голосов избирателей. Данные подсчитали в Центральной избирательной комиссии РФ. Обработка 100% протоколов показала, что за Путина отдали свой голос 87,28% россиян (76 277 708 голосов). С таким результатом он одержал победу на президентских выборах, следует из данных на сайте ЦИК. Кандидат от партии КПРФ Николай Харитонов получил 4,31% голосов, Владислав Даванков от «Новых людей» — 3,85% голосов, сообщает ЦИК. Леонид Слуцкий от партии ЛДПР набрал 3,20% голосов. Результат голосования в 2024 году превосходит итоги выборов в 2018 году. Тогда за Владимира Путина проголосовали 76,69% избирателей при явке в 67,54%. По данным ЦИК, ранее за главу страны отдали свой голос 56,43 млн избирателей. Показатели других кандидатов были значительно ниже. Павел Грудинин от партии КПРФ тогда набрал 11,77% голосов, а Владимир Жириновский от ЛДПР — 5,65%. Также четвертое место заняла журналистка Ксения Собчак от партии «Гражданская инициатива», набрав 1,68% голосов. На пятом месте располагался лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский с 1,05% голосов, Борис Титов от «Партии Роста» занял шестое место, получив 0,76% голосов. Кроме того, Максим Сурайкин от «Коммунистов России» набрал 0,68% голосов избирателей, а лидер партии «Российский общенародный союз» Сергей Бабурин — 0,65% голосов.