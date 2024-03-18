Путин победил в Белгородской области, несмотря на попытки ДРГ сорвать выборы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Президент России Владимир Путин на пресс-конференции после окончания голосования на президентских выборах 2024. Москва, путин владимир
В Белгородской области Путин набрал 90,66% голосов избирателей Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

В Белгородской области кандидат в президенты Владимир Путин побеждает на выборах с результатом в 90,66% голосов, несмотря на попытки диверсионных групп Украины помешать ходу голосования. Об этом сообщил председатель региональной избирательной комиссии Игорь Лазарев.

«На настоящий момент обработано 100% итоговых протоколов участковых комиссий. <…> Владимир Владимирович Путин, выдвинутый в порядке самовыдвижения, набрал 954 654 голоса, что составляет 90,66%. Выборы на территории Белгородской области состоялись», — передает РИА Новости слова Лазарева. Он добавил, что в регионе свой голос на выборах отдали 57 750 избирателей.

Председатель региональной комиссии отметил, что Николай Харитонов от КПРФ набрал 3,59% голосов, Владислав Даванков от партии «Новые люди» — 2,5% голосов избирателей. Также лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий получил 2,36% голосов.

Ранее Украина атаковала границы России в период президентских выборов с 15 по 17 марта. В особенности ВСУ проявили активность на территории Белгородской области, они пытались прорваться туда. Сотрудники ФСБ и ВС РФ давали им отпор. Позже в Минобороны РФ рассказали, что артиллеристы из группировки «Запад» уничтожили диверсионные группы Киева в приграничных районах.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Белгородской области кандидат в президенты Владимир Путин побеждает на выборах с результатом в 90,66% голосов, несмотря на попытки диверсионных групп Украины помешать ходу голосования. Об этом сообщил председатель региональной избирательной комиссии Игорь Лазарев. «На настоящий момент обработано 100% итоговых протоколов участковых комиссий. <…> Владимир Владимирович Путин, выдвинутый в порядке самовыдвижения, набрал 954 654 голоса, что составляет 90,66%. Выборы на территории Белгородской области состоялись», — передает РИА Новости слова Лазарева. Он добавил, что в регионе свой голос на выборах отдали 57 750 избирателей. Председатель региональной комиссии отметил, что Николай Харитонов от КПРФ набрал 3,59% голосов, Владислав Даванков от партии «Новые люди» — 2,5% голосов избирателей. Также лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий получил 2,36% голосов. Ранее Украина атаковала границы России в период президентских выборов с 15 по 17 марта. В особенности ВСУ проявили активность на территории Белгородской области, они пытались прорваться туда. Сотрудники ФСБ и ВС РФ давали им отпор. Позже в Минобороны РФ рассказали, что артиллеристы из группировки «Запад» уничтожили диверсионные группы Киева в приграничных районах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...