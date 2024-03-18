Путин победил в Белгородской области, несмотря на попытки ДРГ сорвать выборы

В Белгородской области кандидат в президенты Владимир Путин побеждает на выборах с результатом в 90,66% голосов, несмотря на попытки диверсионных групп Украины помешать ходу голосования. Об этом сообщил председатель региональной избирательной комиссии Игорь Лазарев.
«На настоящий момент обработано 100% итоговых протоколов участковых комиссий. <…> Владимир Владимирович Путин, выдвинутый в порядке самовыдвижения, набрал 954 654 голоса, что составляет 90,66%. Выборы на территории Белгородской области состоялись», — передает РИА Новости слова Лазарева. Он добавил, что в регионе свой голос на выборах отдали 57 750 избирателей.
Председатель региональной комиссии отметил, что Николай Харитонов от КПРФ набрал 3,59% голосов, Владислав Даванков от партии «Новые люди» — 2,5% голосов избирателей. Также лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий получил 2,36% голосов.
Ранее Украина атаковала границы России в период президентских выборов с 15 по 17 марта. В особенности ВСУ проявили активность на территории Белгородской области, они пытались прорваться туда. Сотрудники ФСБ и ВС РФ давали им отпор. Позже в Минобороны РФ рассказали, что артиллеристы из группировки «Запад» уничтожили диверсионные группы Киева в приграничных районах.
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