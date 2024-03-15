Десант ВСУ на вертолетах пытался высадиться в Белгородской области: Минобороны раскрыло подробности

Минобороны: армии удалось пресечь все попытки ВСУ прорваться в Россию

15 марта 2024 в 13:45 Размер текста - 17 +

Армия Украины пыталась высадиться на двух вертолетах Фото: U.S. Army / Staff Sgt. Elizabeth Tarr ВСУ пытались продвинуться в Белгородской области. Армия России и ФСБ дали отпор противнику. В Минобороны РФ рассказали подробности атаки десанта Украины 14 марта. Главное — в материале URA.RU. Внезапная высадка Она произошла примерно в 16:30 по московскому времени. Диверсанты и иностранные наемники десантировались в одном километре от границы России. Они высадились в заранее запланированном месте, где обзору мешает рельеф. В группе было 30 военных. ВСУ скрытно зашли в Белгородскую область Группа выдвинулась в направлении села Козинка, которое находится в Белгородской области, вблизи границы России. Диверсанты зашли в несколько домов на окраине населенного пункта. ВС РФ уничтожили диверсантов Новость по теме Когда ВСУ оставят попытки прорваться к Белгороду После диверсанты попытались продвинуться еще глубже. В этот момент их обнаружили ВС РФ. Начался бой. В итоге силы противника были отброшены назад. В операции участвовали и пограничные органы ФСБ. Армия России использовала артиллерию и авиацию. Чтобы исключить подход резервов, ВС РФ провели дистанционное минирование. ВСУ отступали с большими потерями. Часть группы нарвалась на мины — она была уничтожена. К диверсантам выдвинулась еще одна группа Дополнительная группа украинских военных была замечена позади диверсантов. Она пыталась вывезти раненых и убитых. В итоге она также была уничтожена. Всего в операции участвовали 50 человек. Все они были уничтожены. Зачистка села Козинка Контроль над населенным пунктом сейчас полностью восстановлен. Об этом рассказали в telegram-канале Минобороны РФ. Дополнительные атаки Новость по теме Readovka сообщила о прорыве украинской ДРГ в Белгородскую область: что происходит ВСУ пытались прорваться сквозь границу несколько раз: с 12 по 14 марта. Бои шли в разных участках. Среди них и Курская область. Все атаки были отражены, а ВСУ понесли большие потери. Они составили 1,5 тысячи боевиков, из которых около 500 — безвозвратные. Также уничтожено 18 танков и 23 боевые бронированные машины. Что о вылазке ВСУ говорят военкоры Военкор Александр Коц заявил, что ВСУ в этот раз «перепрыгнули через голову нелепых решений» своего командования. Очередная пиар-акция Украины не получилась успешной, отметил военкор. По словам Коца, Украина использовала для операции три вертолета. Военкор Борис Рожин в telegram-канале рассказал, что ВСУ таким образом пытались прощупать оборону России. По его словам, основной акцент делается на Грайворонском районе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ВСУ пытались продвинуться в Белгородской области. Армия России и ФСБ дали отпор противнику. В Минобороны РФ рассказали подробности атаки десанта Украины 14 марта. Главное — в материале URA.RU. Она произошла примерно в 16:30 по московскому времени. Диверсанты и иностранные наемники десантировались в одном километре от границы России. Они высадились в заранее запланированном месте, где обзору мешает рельеф. В группе было 30 военных. Группа выдвинулась в направлении села Козинка, которое находится в Белгородской области, вблизи границы России. Диверсанты зашли в несколько домов на окраине населенного пункта. После диверсанты попытались продвинуться еще глубже. В этот момент их обнаружили ВС РФ. Начался бой. В итоге силы противника были отброшены назад. В операции участвовали и пограничные органы ФСБ. Армия России использовала артиллерию и авиацию. Чтобы исключить подход резервов, ВС РФ провели дистанционное минирование. ВСУ отступали с большими потерями. Часть группы нарвалась на мины — она была уничтожена. Дополнительная группа украинских военных была замечена позади диверсантов. Она пыталась вывезти раненых и убитых. В итоге она также была уничтожена. Всего в операции участвовали 50 человек. Все они были уничтожены. Контроль над населенным пунктом сейчас полностью восстановлен. Об этом рассказали в telegram-канале Минобороны РФ. ВСУ пытались прорваться сквозь границу несколько раз: с 12 по 14 марта. Бои шли в разных участках. Среди них и Курская область. Все атаки были отражены, а ВСУ понесли большие потери. Они составили 1,5 тысячи боевиков, из которых около 500 — безвозвратные. Также уничтожено 18 танков и 23 боевые бронированные машины. Военкор Александр Коц заявил, что ВСУ в этот раз «перепрыгнули через голову нелепых решений» своего командования. Очередная пиар-акция Украины не получилась успешной, отметил военкор. По словам Коца, Украина использовала для операции три вертолета. Военкор Борис Рожин в telegram-канале рассказал, что ВСУ таким образом пытались прощупать оборону России. По его словам, основной акцент делается на Грайворонском районе.