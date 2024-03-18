Минобороны рассказало о боях с украинскими ДРГ вблизи границы РФ

Минобороны РФ: артиллеристы мешают ДРГ Украины прорваться через границу
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ДРГ Украины пытаются прорваться через границу РФ, передаю солдаты из группировки «Запад» Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские артиллеристы из группировки «Запад» уничтожают украинские диверсионные группы в приграничных районах. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

«Не пускаем противника на нашу границу, подавляем все цели, поражаем цели, тем самым защищаем государственные границы РФ», — рассказал один из наводчиков с позывным «Четвертый». Его слова передает военное ведомство в своем telegram-канале. Он отметил, что бои с украинскими силами ведутся круглосуточно, в частности, проходит контрбатарейная борьба. Артиллерист также добавил, что активизировались именно отдельные украинские диверсионные группы.

Украина атаковала приграничные российские территории в период президентских выборов с 15 по 17 марта. Особенно Киев активизировался в направлении Белгородской области, в попытках прорваться туда. Им давали отпор как российские солдаты, так и сотрудники ФСБ. Также ДРГ противника были разгромлены в Брянской области, передает Life. Украина также проводила информационные акции, пытаясь организовывать фейки, сообщает MK.RU.

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Российские артиллеристы из группировки «Запад» уничтожают украинские диверсионные группы в приграничных районах. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «Не пускаем противника на нашу границу, подавляем все цели, поражаем цели, тем самым защищаем государственные границы РФ», — рассказал один из наводчиков с позывным «Четвертый». Его слова передает военное ведомство в своем telegram-канале. Он отметил, что бои с украинскими силами ведутся круглосуточно, в частности, проходит контрбатарейная борьба. Артиллерист также добавил, что активизировались именно отдельные украинские диверсионные группы. Украина атаковала приграничные российские территории в период президентских выборов с 15 по 17 марта. Особенно Киев активизировался в направлении Белгородской области, в попытках прорваться туда. Им давали отпор как российские солдаты, так и сотрудники ФСБ. Также ДРГ противника были разгромлены в Брянской области, передает Life. Украина также проводила информационные акции, пытаясь организовывать фейки, сообщает MK.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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