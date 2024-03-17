Пермячка, подорвавшая петарду на выборах, действовала по указанию мошенников

Жительница Перми, которая подорвала петарду на избирательном участке, расположенном в ДК Солдатова, действовала по указанию мошенников. Они пообещали списать ей крупную сумму денег.
«Многие из попыток повлиять на ход выборов в России транслировались в прямом эфире на Украину. Так, пермячка действовала по указанию мошенников, которые обещали за данный поступок списать ей крупную сумму долга за коммунальные услуги», — пишет Properm со ссылкой на первого замглавы МВД России Александра Горового.
Инцидент произошел вечером 17 марта. Перед тем как взорвать петарду, 64-летняя пенсионерка изучила анкеты кандидатов на избирательном участке. После этого она вошла в туалет, где прозвучал взрыв. По предварительной информации, в результате случившегося никто не пострадал, кроме самой женщины — она получила травму руки и была госпитализирована. Происшествие никак не повлияло на избирательный процесс, поскольку голосование на участке, где проходили выборы, уже было завершено.
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