Пермячка, подорвавшая петарду на выборах, действовала по указанию мошенников

18 марта 2024 в 09:43 Размер текста - 17 +

Жительница Перми общалась с мошенниками во время инцидента на избирательном участке Фото: Анастасия Яковлева free © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Жительница Перми, которая подорвала петарду на избирательном участке, расположенном в ДК Солдатова, действовала по указанию мошенников. Они пообещали списать ей крупную сумму денег. «Многие из попыток повлиять на ход выборов в России транслировались в прямом эфире на Украину. Так, пермячка действовала по указанию мошенников, которые обещали за данный поступок списать ей крупную сумму долга за коммунальные услуги», — пишет Properm со ссылкой на первого замглавы МВД России Александра Горового. Инцидент произошел вечером 17 марта. Перед тем как взорвать петарду, 64-летняя пенсионерка изучила анкеты кандидатов на избирательном участке. После этого она вошла в туалет, где прозвучал взрыв. По предварительной информации, в результате случившегося никто не пострадал, кроме самой женщины — она получила травму руки и была госпитализирована. Происшествие никак не повлияло на избирательный процесс, поскольку голосование на участке, где проходили выборы, уже было завершено. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жительница Перми, которая подорвала петарду на избирательном участке, расположенном в ДК Солдатова, действовала по указанию мошенников. Они пообещали списать ей крупную сумму денег. «Многие из попыток повлиять на ход выборов в России транслировались в прямом эфире на Украину. Так, пермячка действовала по указанию мошенников, которые обещали за данный поступок списать ей крупную сумму долга за коммунальные услуги», — пишет Properm со ссылкой на первого замглавы МВД России Александра Горового. Инцидент произошел вечером 17 марта. Перед тем как взорвать петарду, 64-летняя пенсионерка изучила анкеты кандидатов на избирательном участке. После этого она вошла в туалет, где прозвучал взрыв. По предварительной информации, в результате случившегося никто не пострадал, кроме самой женщины — она получила травму руки и была госпитализирована. Происшествие никак не повлияло на избирательный процесс, поскольку голосование на участке, где проходили выборы, уже было завершено.