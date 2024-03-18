Путин победил на президентских выборах в Москве

Владимир Путин победил на выборах в Москве с результатом в 85,13% голосов, передает ЦИК РФ
новость из сюжетаВыборы президента России в 2024 году
Владимир Путин набрал 85,13% голосов в Москве по итогам обработки 100% голосов избирателей. Об этом сообщает ЦИК РФ.
«Владимир Путин набирает 85,13% голосов после обработки 100% протоколов на выборах в Москве», —
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