Политика Выборы Путин победил на президентских выборах в Москве ЦИК РФ: Путин набрал 85,13% в Москве 18 марта 2024 в 09:43 Размер текста - 17 + Владимир Путин победил на выборах в Москве с результатом в 85,13% голосов, передает ЦИК РФ Фото: Алексей Глазырин © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Владимир Путин набрал 85,13% голосов в Москве по итогам обработки 100% голосов избирателей. Об этом сообщает ЦИК РФ. «Владимир Путин набирает 85,13% голосов после обработки 100% протоколов на выборах в Москве», — передает ЦИК РФ. Голосование проходило в период с 15 по 17 марта. Комиссия продолжает обрабатывать оставшиеся голоса избирателей по стране. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Владимир Путин набрал 85,13% голосов в Москве по итогам обработки 100% голосов избирателей. Об этом сообщает ЦИК РФ. «Владимир Путин набирает 85,13% голосов после обработки 100% протоколов на выборах в Москве», — передает ЦИК РФ. Голосование проходило в период с 15 по 17 марта. Комиссия продолжает обрабатывать оставшиеся голоса избирателей по стране. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям