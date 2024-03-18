Путин победил на президентских выборах в Москве

ЦИК РФ: Путин набрал 85,13% в Москве
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сбор подписей за Путина на выборах президента. Пермь, сбор подписей, сильный президент сильная россия
Владимир Путин победил на выборах в Москве с результатом в 85,13% голосов, передает ЦИК РФ Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

Владимир Путин набрал 85,13% голосов в Москве по итогам обработки 100% голосов избирателей. Об этом сообщает ЦИК РФ.

«Владимир Путин набирает 85,13% голосов после обработки 100% протоколов на выборах в Москве», — передает ЦИК РФ. Голосование проходило в период с 15 по 17 марта. Комиссия продолжает обрабатывать оставшиеся голоса избирателей по стране.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Владимир Путин набрал 85,13% голосов в Москве по итогам обработки 100% голосов избирателей. Об этом сообщает ЦИК РФ. «Владимир Путин набирает 85,13% голосов после обработки 100% протоколов на выборах в Москве», — передает ЦИК РФ. Голосование проходило в период с 15 по 17 марта. Комиссия продолжает обрабатывать оставшиеся голоса избирателей по стране.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...